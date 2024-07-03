زيارة استثنائية لجميع النزلاء بمراكز الإصلاح والتأهيل بمناسبة قرب العام الهجرى الجديد

وافق اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، على منح زيارة استثنائية لجميع النزلاء بمراكز الإصلاح والتأهيل بمناسبة قرب حلول العام الهجرى الجديد 1446هـ.

زيارة استثنائية لجميع النزلاء بمراكز الإصلاح والتأهيل بمناسبة قرب حلول العام الهجرى الجديد

يأتى ذلك حرصًا من وزارة الداخلية على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، ودعمهم نفسيًا من خلال إتاحة الفرصة لهم لمشاركة ذويهم مختلف المناسبات وتم التصريح (بزيارة إستثنائية) واحدة فقط لجميع نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل.

وتبدأ الزيارة إعتبارًا من يوم الإثنين الموافق 8/ 7/ 2024 حتى يوم الخميس الموافق 18/7/2024، ولا تحتسب الزيارة الاستثنائية المشار إليها ضمن الزيارات المقررة للنزلاء.



يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء.



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