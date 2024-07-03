ضبط مخدرات وأسلحة نارية بحوزة 16 متهما في قنا والمنوفية

شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، حملة أمنية في مركزي قوص وأشمون لملاحقة وتعقب القائمين على تجارة المخدرات وحائزي الأسلحة النارية.

حملة أمنية في قوص وأشمون تضبط 16متهما

ووجهت الأجهزة الأمنية بقنا حملة أمنية استهدفت حائزي وتجار المواد المخدرة بدائرة مركز شرطة قوص.

وأسفرت جهودها عن ضبط 8 قضايا ضُبط خلالها 8 متهمين وبحوزتهم (5.300 كيلو جرام من مخدر الحشيش - كمية من مخدر الشابو)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

كما وجهت الأجهزة الأمنية بالمنوفية حملة أمنية استهدفت حائزي وتجار المواد المخدرة بدائرة مركز شرطة أشمون.

وأسفرت جهودها عن ضبط 8 قضايا ضُبط خلالها 8 متهمين وبحوزتهم (كمية من مخدري "الحشيش، الهيروين" - 11 فرد محلي وعدد من الطلقات) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار العرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.