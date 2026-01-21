دوري أبطال أوروبا، تعادل 1/1 بين جالاتا سراي وأتلتيكو مدريد في الشوط الأول

18 حجم الخط

دوري أبطال أوروبا، انتهى الشوط الأول من مواجهة جالطة سراي التركي وأتلتيكو مدريد الإسباني، بالتعادل 1/1 في المباراة التي تجمعهما مساء اليوم الأربعاء، ببطولة دوري أبطال أوروبا لموسم "2025-2026".

تقدم أتلتيكو مدريد بالهدف الأول مبكرا في الدقيقة الخامسة بضربة رأس رائعة بعد تمريرة متقنة داخل منطقة الجزاء، ليمنح أتلتيكو مدريد بداية قوية في هذه المواجهة المهمة خارج ملعبه.

فيما تعادل جالطة سراي بهدف عن طريق النيران الصديقة، أحرزه بالخطأ في مرماه ماركوس يورينتي لاعب أتلتيكو.

تشكيل أتلتيكو مدريد أمام جالطة سراي في دوري أبطال أوروبا

يدخل أتلتيكو مدريد مباراة جالطة سراي في دوري أبطال أوروبا بتشكيل ضم كلا من:

حراسة المرمى: يان أوبلاك

خط الدفاع: روجيري، مارك بوبيل، هانكو، يورينتي

خط الوسط: جوليانو سيميوني، باريوس، كوكي، ألمادا

خط الهجوم: سورلوث، جوليان ألفاريز

تشكيل جالطة سراي ضد أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا

فيما جاء تشكيل جالطة سراي ضد أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا كالتالي:

حراسة المرمى: أوجركان شاكير

خط الدفاع: إرين المالي، سانشيز، عبد الكريم بردكجي، رولان شالاي

خط الوسط: لوكاس توريرا، ماريو ليمينا، ليروي ساني، يونس أكجون، ألبير يلماز

خط الهجوم: أوسيمين

ترتيب أتلتيكو مدريد وجالاتا سراي في دوري أبطال أوروبا

ويحتل أتلتيكو المركز العاشر بجدول ترتيب دوري أبطال أوروبا برصيد 12 نقطة من 4 انتصارات وهزيمتين، بينما يقع جالاتا سراي في المركز الثامن عشر برصيد 9 نقاط من 3 انتصارات و3 هزائم.

ويتصدر أرسنال قمة جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا قبل مباريات اليوم ضمن الجولة السابعة من مرحلة الدوري.

وجاء ترتيب دوري الأبطال قبل مباريات اليوم في الجولة السابعة كالتالي:

ترتيب دوري أبطال أوروبا قبل مباريات اليوم الأربعاء

1. أرسنال الإنجليزي (21 نقطة)

2. ريال مدريد الإسباني (15 نقطة)

3. بايرن ميونخ الألماني (15 نقطة)

4. توتنهام الإنجليزي (14 نقطة)

5. باريس سان جيرمان الفرنسي (13 نقطة)

6. سبورتنج لشبونة البرتغالي (13 نقطة)

7. مانشستر سيتي الإنجليزي (13 نقطة)

8. أتالانتا الإيطالي (13 نقطة)

9. إنتر الإيطالي (12 نقطة)

10. أتلتيكو مدريد الإسباني (12 نقطة)

11. ليفربول الإنجليزي (12 نقطة)

12. بروسيا دورتموند الألماني (11 نقطة)

13. نيوكاسل الإنجليزي (10 نقاط)

14. تشيلسي الإنجليزي (10 نقاط)

15. برشلونة الإسباني (10 نقاط)

16. مارسيليا الفرنسي (9 نقاط)

17. يوفنتوس الإيطالي (9 نقاط)

18. جلطة سراي التركي (9 نقاط)

19. باير ليفركوزن الألماني (9 نقاط)

20. موناكو الفرنسي (9 نقاط)

21. آيندهوفن الهولندي (8 نقاط)

22. أولمبياكوس اليوناني (8 نقاط)

23. نابولي الإيطالي (8 نقاط)

24. كوبنهاجن الدنماركي (8 نقاط)

25. كاراباج الأذربيجاني (7 نقاط)

26. كلوب بروج البلجيكي (7 نقاط)

27. بودو جليمت النرويجي (6 نقاط)

28. بنفيكا البرتغالي (6 نقاط)

29. بافوس القبرصي (6 نقاط)

30. سانت جيلواز البلجيكي (6 نقاط)

31. أياكس الهولندي (6 نقاط)

32. أتلتيك بلباو الإسباني (5 نقاط)

33. فرانكفورت الألماني (4 نقاط)

34. سلافيا براج التشيكي (3 نقاط)

35. فياريال الإسباني (نقطة واحدة)

36. كايرات ألماني الكازاخستاني (نقطة واحدة)

ويشارك 36 فريقًا في مسابقة دوري أبطال أوروبا، بدلًا من 32 فريقًا، وتتأهل الفرق التي تحتل المركز الأول إلى الثامن، بشكل مباشر إلى دور الـ16 من البطولة، على أن يخوض الذين يحتلون المراكز من التاسع إلى الرابع والعشرين، مرحلة الملحق، والتي تتمثل في مباراتي ذهاب وإياب، حسب قرعة.

وفي دور الـ16، تلتقي الفرق المتأهلة مباشرة مع أولئك الذين تخطوا مرحلة الملحق، حسب قرعة أيضًا.

