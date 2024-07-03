بالأسماء، تشكيل المجلس الخاص لمجلس الدولة
اعتمد المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة، القرار رقم 399 لسنة 2024, لتشكيل المجلس الخاص الجديد لمجلس الدولة ضمن الحركة القضائية، للعام القضائى الجديد.
جاء تشكيل المجلس الخاص الجديد كالتالي:
المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة، رئيس المحكمة الإدارية العليا.
المستشار فارس سعد حنضل نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع.
المستشار محمد ماهر أبو العنين نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس قسم التشريع.
المستشار حسام أحمد عميرة، نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس محاكم القضاء الإداري.
المستشار إبراهيم محمد إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة، رئيسا لشئون المحاكم الإدارية والمحاكم التاديبية.
المستشار علاء الدين شهيب نائب رئيس مجلس الدولة، رئيسا لإدارة التفتيش الفني.
المستشار السيد إبراهيم الزغبي، نائب رئيس مجلس الدولة، رئيسا لهيئة مفوضي الدولة.
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