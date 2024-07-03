الداخلية تعلن بدء التشغيل الفعلي لوحدة الإقامة للأجانب بقسم جوازات الأميرية

أعلنت وزارة الداخلية، بدء التشغيل الفعلي لوحدة الإقامة للأجانب بقسم جوازات الأميرية.

وقامت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بالبدء في التشغيل الفعلي لوحدة الإقامة للأجانب بقسم جوازات الأميرية اعتبارًا من 1 يوليو، والذي يختص بالترخيص في الإقامة للأجانب المقيمين بدوائر أقسام شرطة (روض الفرج - شبرا - الساحل - حدائق القبة - المرج - الشرابية - الزاوية الحمراء - الأميرية - الزيتون - المطرية - الخانكة - الخصوص - قليوب) وقسمي (أول / ثان شرطة شبرا الخيمة) ومراكز شرطة (الخانكة - قليوب - القناطر).

وتستمر جهود وزارة الداخلية نحو التطوير والتحديث المتواصل لتقديم الخدمات الجماهيرية بسهولة ويسر وبصورة حضارية تتماشى مع التطور التكنولوجي.

جاء ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها إلى الارتقاء بمستوى الآداء الأمني وتطوير الخدمات الجماهيرية للمواطنين والأجانب، واستمرارًا لاتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها حصولهم على الخدمات في سهولة ويسر.