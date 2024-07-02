الأربعاء 03 يوليو 2024
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حوادث

وزير الداخلية يستقبل وكيل الأمين العام لعمليات السلام بمنظمة الأمم المتحدة

وزير الداخلية يستقبل
وزير الداخلية يستقبل وكيل الأمين العام لعمليات السلام

استقبل اللواء محمود توفيق - وزير الداخلية، جان بيير لاكروا-وكيل الأمين العام لعمليات السلام بمنظمة الأمم المتحدة والوفد المُرافق له، خلال زيارته الرسمية لجمهورية مصر العربية للتباحث حول سبل تعزيز أوجه التعاون المُشترك فى إطار دعم مجهودات المنظمة الدولية فى حفظ السلم والأمن الدوليين.


وقد أعرب المسئول الأممى عن تقديره للدولة المصرية كونها إحدى كبرى الدول المُساهمة ببعثات الأمم المُتحدة لحفظ السلام، مشيدًا بإسهامات كوادر الشرطة المصرية ودورهم المحوري والفاعل فى دعم الاستقرار وصون وبناء السلام بمناطق النزاعات فى مهام حفظ السلام الأممية، الأمر الذى كان دومًا محل ثقة وتقدير قيادات المنظمة الأممية.

 

 ومرتكزًا لما تحظى به تلك القوات من سمعة دولية متميزة إكتسبتها من خلال التزامها بأعلى معايير السلوك والاحترافية فى أداء المهام المنوطة بهم، مشيرًا إلى تطلع المنظمة الدولية لتوسيع دائرة تلك المُساهمات من الضباط وعناصر الشرطة النسائية لبناء قادة مُستقبليين للمنظمة، فضلًا عن تعزيز آليات التعاون المُشترك خاصة فى المجالات التدريبية التي تتوافق مع متطلبات بعثات حفظ السلام.

 


ومن جانبه، أعرب اللواء  محمود توفيق - وزير الداخلية عن ترحيبه بزيارة وكيل الأمين العام لعمليات السلام بمنظمة الأمم المُتحدة والوفد المُرافق لسيادته للقاهرة، مؤكدًا حرص الدولة المصرية ووزارة الداخلية الدائم على إيفاد كوادرها المتميزة من الضباط وعناصر الشرطة النسائية عقب تأهيلهم بالمركز المصرى للتدريب على عمليات حفظ السلام التابع للوزارة لصقل مهاراتهم بالخبرات والقدرات التي تمكنهم من تعزيز جهود المنظمة الدولية فى حفظ وصون الأمن الدوليين فى ضوء التحديات التى تفرضها الأوضاع الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية.

 

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الأمم المتحدة الامن الدولي السلم والامن الدوليين الشرطة المصرية

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