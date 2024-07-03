الخميس 04 يوليو 2024
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حوادث

إنقاذ 5 أشخاص من أسفل عقار بولاق أبو العلا المنهار

عقار بولاق أبو العلا
عقار بولاق أبو العلا المنهار

أنقذت قوات الإنقاذ  البرى بمديرية أمن القاهرة ، 5 أشخاص من أسفل عقار مكون من 4 طوابق انهار بمنطقة بولاق أبو العلا.

انهيار عقار بولاق أبو العلا 

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة بلاغًا يفيد بوقوع حادث انهيار عقار مكون من 4 طوابق بمنطقة بولاق أبو العلا وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة إلى مكان البلاغ.

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وفرض كردون أمنى فى محيط الواقعة، وتبين وجود 3 أشخاص أسفل الأنقاض و2 آخرين عالقين أعلى العقار وتم انتشالهم ونقلهم للمستشفى.

وكشف الفحص المبدئى أن العقار قديم وصادر له قرار ترميم  ثم صدر له قرار إخلاء العقار.

ويقوم رجال الشرطة بإجراء التحريات لبيان وجود قاطنى عقار أم خال من السكان، وحصر الخسائر البشرية جراء الانهيار، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه الواقعة

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