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حوادث

تحطيم زجاج منزل نجم الزمالك السابق وكتابة عبارات غير مفهومة على الجدران

اللاعب عمر السعيد،
اللاعب عمر السعيد، فيتو

تقدم اللاعب عمر السعيد مهاجم فريق الزمالك السابق وطلائع الجيش الحالي ببلاغ إلى قسم شرطة أول زايد، يتهم فيه جاره بتكسير بعض زجاج منزله وكتابة عبارات غير مفهومة على جدران حوائط المنزل الخاص باللاعب.

عمر السعيد يحرر محضرا ضد جاره 

على الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة، وبإجراء التحريات وبالانتقال إلى محل البلاغ وفحصه تبين أن المتهم مريض نفسي وكان يقيم برفقة والدته وشقيقه لكنهما تركاه منذ 4 أشهر.

تحطيم منزل اللاعب عمر السعيد

تلقى قسم شرطة الشيخ زايد أول بلاغا من اللاعب عمر السعيد، لاعب الزمالك السابق وفريق طلائع الجيش الحالي،  يتضرر فيه من جاره لقيامه بتحطيم زجاج منزله وكتابة عبارات غير مفهومة.

وبالانتقال إلى محل البلاغ وفحصه تبين أن المتهم مريض نفسي وكان يقيم برفقة والدته وشقيقه لكنهما تركاه منذ 4 أشهر، وأوضحت التحريات أن أسرة المتهم اصطحبته إلى أحد مستشفيات الصحة النفسية عقب قيامه بالواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية.

 

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