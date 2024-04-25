أخبار مصر: زيادة أسعار سجائر وينستون وكامل وجولدن كوست، محافظة جديدة تنظم لمقاطعة الأسماك، وقف خدمات الكاش بشركات المحمول

أخبار مصر والعالم، نشرت " فيتو " على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

اليوم، تطبيق الزيادة الجديدة في أسعار سجائر وينستون وكامل وجولدن كوست

أعلنت شركة اليابان لإنتاج السجائر أسعار السجائر الجديدة التي يتم تطبيقها اليوم الخميس داخل الأسواق المحلية، وذلك وفق البيان المرسل إلى شعبة الدخان باتحاد الصناعات المصرية.

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الجو هيقلب تراب، الأرصاد تحذر من طقس اليوم رغم انكسار الموجة الحارة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية تغير مصادر الكتل الهوائية ودخول الكتلة الهوائية الباردة على شمال البلاد يصاحبها نشاط للرياح التي تعمل على إثارة الرمال والأتربة.

حاصروه وحاولوا الفتك به، الشرطة الإسرائيلية تنقذ بن غفير من اعتداء أسر الرهائن (فيديو)

أجلت الشرطة الإسرائيلية، مساء الأربعاء، وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير من مبنى بالقدس الغربية حاصره متظاهرون، بينهم أسر الرهائن المحتجزين في قطاع غزة.

الشعب جاب آخره، المنوفية تنضم اليوم لحملة مقاطعة الأسماك بعد ارتفاع أسعارها

دشن العديد من أبناء محافظة المنوفية، حملة مقاطعة للسمك على غرار ما حدث في بورسعيد والعديد من المحافظات خلال الأيام والساعات الماضية، وذلك لغلاء الأسعار بشكل غير مسبوق، حيث تم إعلان بدء المقاطعة اليوم الخميس.

بعد الموجة الحارة، انقلاب 180 درجة في حالة الطقس بالإسكندرية (صور)

شهدت محافظة الإسكندرية قبل قليل تقلبات جوية وسوء للأحوال الجوية، بعد يوم شديد الحرارة على غير العادة في شهر أبريل.

صيحات الاستهجان تستقبل رئيس مجلس النواب الأمريكي في جامعة كولومبيا

استقبل طلاب في جامعة كولومبيا رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون بصيحات الاستهجان أمس الأربعاء خلال زيارته للمكان الذي أجج شرارة المظاهرات الطلابية على مستوى البلاد رفضًا للحرب الإسرائيلية على غزة.

أوراقنا غير سليمة، تعليق ناري من عضو مجلس الزمالك بعد أزمة إيقاف القيد

أزمة جديدة تلقاها نادي الزمالك بعد قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، بوقف قيد الأبيض حتى سداد مستحقات اللاعب المغربي خالد بو طيب المقدرة بـ"2.4 مليون يورو".

نجوم الفن في حفل زفاف ابنة بدرية طلبة، وبوسي وحمادة هلال يفاجئان العروس (صور)

احتفلت الفنانة بدرية طلبة، أمس الأربعاء بحفل زفاف ابنتها “سلمى” بأحد الفنادق الكبرى بحضور عدد كبير من نجوم الفن.

التوقيت الصيفي، توقف خدمات محافظ الكاش بشركات المحمول خلال ساعات، وهذا موعد عودتها

كشفت شركات المحمول عن توقف خدمات محافظ الكاش عدة ساعات ابتداءً منتصف ليل الخميس حتى فجر الجمعة، وذلك بالتزامن مع التوقيت الصيفي وتغيير الساعة.

واشنطن تلقت فيديو الرهينة الإسرائيلي قبل بثه بيومين

كشفت تقارير صحفية أن واشنطن تلقت شريط الفيديو الخاص برهينة إسرائيلي أمريكي لدى حماس، قبل يومين من بثه علنا.

المصائب لا تأتي فرادى، كارثة غير متوقعة في حريق 4 منازل بأسيوط، والسر في العقارب

المصائب لا تأتي فرادي.. فرغم واقعة الحريق التي شهدتها قرية الحوطا التابعة لمركز ديروط بمحافظة أسيوط وامتداد النيران الى 4 منازل متجاورة وأصيب فيه 10 أشخاص، إلا أن الحريق بالتزامن مع الموجة الحارة كان كافيا لظهور عقارب سامة بموقع الحادث خاصة وأن المنطقة قريبة من الجبل.

هتنزل 5 درجات مرة واحدة، درجات الحرارة اليوم الخميس 25 - 04 - 2024 في مصر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الخميس، وتوقعت أن يسود طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وشمال الصعيد دافئ على السواحل الشمالية الغربية.

لمن استطاع إليها سبيلا، أسعار الفسيخ والرنجة والسردين والملوحة بالمحال التجارية (صور)

أسعار الفسيخ والرنجة والسردين والملوحة والأسماك المملحة في المحال التجارية، بالتزامن مع قرب الاحتفالات بعيد شم النسيم، طرحت المحال التجارية والسلاسل الغذائية الفسيخ والرنجة والسردين والملوحة، وأصناف الأسماك المملحة المغلفة والمعبأة وحتى السائبة.

بالورقة والقلم، ماذا يحتاج ليفربول للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي بعد لدغة إيفرتون؟

تقلصت آمال ليفربول بإحراز لقب الدوري الانجليزي لكرة القدم بنكسة كبيرة بعد سقوطه على يد مضيفه ايفرتون 0-2 في دربي ميرسيسايد الأربعاء في مباراة مؤجلة من الجولة الـ29 من الدوري الإنجليزي.

رئيس موريتانيا يعلن ترشحه لولاية رئاسية ثانية

أعلن الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني أمس الأربعاء ترشحه لولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية المقررة في يونيو.

بعد جولته على الكورنيش، الملك أحمد فؤاد يزور مقهى فاروق بالإسكندرية (صور)

اختتم الملك فؤاد الثاني، آخر ملوك الأسرة العلوية في مصر “أسرة محمد علي”، ونجله الأمير أحمد فؤاد وعدد من أفراد أسرته، جولته لليوم الثاني في الإسكندرية بمنطقة بحري وتجول على الكورنيش.

مواعيد مباريات اليوم الخميس 25 أبريل 2024 والقنوات الناقلة

تقام اليوم الخميس عدد من المواجهات القوية في مختلف الدوريات الأوروبية والعالمية وأيضا الدوري السعودي.

أسعار الذهب اليوم الخميس 25 -4 -2024، آخر تحديث بعد تباين السعر محليا وعالميا

نشر أسعار الذهب اليوم الخميس 25 -4 -2024 داخل الأسواق المحلية، وفقًا لآخر تحديث لها في الأسواق المحلية.

الرشفة بـ3500 ريال وتصنيفاته ما بتخيبش، قصة شاب سعودي في مهنة تذوق القهوة

صدق أو لا تصدق، رشفة من فنجان قهوة تعادل مرتب شهر بأكمله لشاب، هذه القصة ليست خيالية لكن أحداثها تشهدها منطقة جازان السعودية، حيث يشتهر شاب سعودي بخبرته في تذوق القهوة، واختبار مذاقها، وتصنيف الجيد من الرديء من بين جميع الأصناف.