بالورقة والقلم، ماذا يحتاج ليفربول للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي بعد لدغة إيفرتون؟

تقلصت آمال ليفربول بإحراز لقب الدوري الانجليزي لكرة القدم بنكسة كبيرة بعد سقوطه على يد مضيفه ايفرتون 0-2 في دربي ميرسيسايد الأربعاء في مباراة مؤجلة من الجولة الـ29 من الدوري الإنجليزي.

وتوقف رصيد ليفربول عند 74 نقطة، بفارق 3 نقاط خلف أرسنال المتصدر، علما بأن كلا منهما خاض 34 لقاء.

في المقابل يحتل مانشستر سيتي، حامل اللقب، المركز الثالث برصيد 73 نقطة من 32 مباراة.

ويتساءل البعض هل بهزيمة ليفربول أمام ايفرتون تبخرت فرص إحرازه للقب الدوري الإنجليزي، والإجابة نستعرضها في السطور التالية:

Advertisements



هناك 4 مباريات متبقية لليفربول في النسخة الحالية من الدوري الإنجليزي، أي 12 نقطة ممكنة.

وفي حال تساوي فريقين في عدد النقاط، يتم الاحتكام إلى فارق الأهداف، ثم عدد الأهداف التي سجلها الفريق، ثم المواجهات المباشرة بين الفريقين المعنيين.

حال فوز ليفربول في كل مبارياته المتبقية سيصل رصيده إلى 86 نقطة، وفي هذه الحالة سيحتاج إلى أن يخسر أرسنال 4 نقاط على الأقل، لكي لا يتجاوز رصيده حاجز الـ85 نقطة.

ويبلغ فارق أهداف أرسنال حاليا (+56)، مقابل (+41) لليفربول، وهو فازق يصعب على الريدز تعويضه في 4 مباريات.

بينما يأمل فريق يورجن كلوب أن يفقد مانشستر سيتي 5 نقاط على الأقل من أصل 18 نقطة متاحة في 6 مباريات متبقية للفريق السماوي، مع التفوق في فارق الأهداف.

ويبلغ فارق أهداف مانشستر سيتي حاليا (+44).

وتختلف هذه الحسابات حال تعثر ليفربول في المباريات المقبلة.

مباريات ليفربول المتبقية في الدوري الإنجليزي 2024

وست هام

توتنهام

أستون فيلا

ولفرهامبتون

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد خسارة ليفربول ونيوكاسل وفوز مانشستر يونايتد



1- آرسنال 77 نقطة

2- ليفربول 74 نقطة

3- مانشستر سيتي 73 نقطة

4- أستون فيلا 66 نقطة

5- توتنهام هوتسبير 60 نقطة

6- مانشستر يونايتد 53 نقطة

7- نيوكاسل يونايتد 50 نقطة

8- وست هام يونايتد 48 نقطة

9- تشيلسي 47 نقطة

10- بورنموث 45 نقطة

11- برايتون 44 نقطة

12- وولفرهامبتون 43 نقطة

13- فولهام 42 نقطة

14- كريستال بالاس 39 نقطة

15- برينتفورد 35 نقطة

16- إيفرتون 33 نقطة

17- نوتينغهام فورست 26 نقطة

18- لوتون تاون 25 نقطة

19- بيرنلي 23 نقطة

20- شيفيلد يونايتد 16 نقطة