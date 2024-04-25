الشعب جاب آخره، المنوفية تنضم اليوم لحملة مقاطعة الأسماك بعد ارتفاع أسعارها

دشن العديد من أبناء محافظة المنوفية، حملة مقاطعة للسمك على غرار ما حدث في بورسعيد والعديد من المحافظات خلال الأيام والساعات الماضية، وذلك لغلاء الأسعار بشكل غير مسبوق، حيث تم إعلان بدء المقاطعة اليوم الخميس.

وأكد أحمد حجازي أحد أهالي مدينة الباجور لـ “فيتو”، أن الأسعار ارتفعت خلال الفترة الماضية بشكل كبير رغم أن السمك لا يكلف الصيادين مبالغ مالية لكن يكلفهم بعض الوقت لاصطياده من النيل الموجود في كافة محافظات الجمهورية.

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جشع التجار

وأضاف حجازي: لا يوجد مبرر لارتفاع أسعار السمك بل هو جشع التجار فقط هو ما يدفعهم لرفع الأسعار دون مراعاة للظروف الاقتصادية التي يمر بها المواطن.

كما أضاف محمود صلاح أحد الأهالي أن أسعار اللحوم والدجاج أيضًا مرتفعة بشكل كبير ويجب أن يكون للمواطن دور إيجابي في مقاطعة السلع المبالغ فى ثمنها حتى تعود للسعر الطبيعي.

حملة مقاطعة شراء الأسماك فى بورسعيد

وكان أهالي محافظة بورسعيد دخلوا خامس أيام مبادرة مقاطعة شراء الأسماك لمواجهة جشع الأسعار والتي دشنوها الأحد الماضي وأعلنوا استمرارها لمدة أسبوع.

وتواصل مبادرة المقاطعة تحقيق نجاحها فى اليوم الخامس لخلو أسواق أسماك المحافظة من المشترين سوى عدد من الزوار بالسوق الرئيسي القادمين من المحافظات المجاورة فى رحلات اليوم الواحد.

واعتلى صدى المبادرة محركات البحث على جوجل وتويتر بشكل كبير كما امتلأت صفحات التواصل على فيس بوك بشعارات الحملة والتى تفنن أهالي بورسعيد فى تصميمها ونشرها.

وحققت صفحات محلات تجارة الأسماك أعلى نسبة تعليقات على مدار الأيام السابقة على منشورات ترويج الأسماك بعد أن حرص الآلاف من المواطنين بتسجيل تعليقات المقاطعة فى التعليقات لمنشورات تلم الصفحات.

المحال تنضم للمبادرة

وأعلنت عدد من محال الأسماك في بورسعيد من بائعي التجزئة وصغار البائعين الانضمام إلى حملة المقاطعة مطالبين تجار الجملة وكبار تجار بورصة الأسماك النزول بالأسعار لمصلحة المستهلك

ومن جانبها تواصل شعبة الأسماك بغرفة بورسعيد التجارية برئاسة عبده رضوان اجتماعاتها لبحث المشكلة والنزول بالاسعار للحد الطبيعي بما لايضر التجارة ذاتها بكافة مستوياتها الجملة والقطاعي.