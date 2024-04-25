واشنطن تلقت فيديو الرهينة الإسرائيلي قبل بثه بيومين

كشفت تقارير صحفية أن واشنطن تلقت شريط الفيديو الخاص برهينة إسرائيلي أمريكي لدى حماس، قبل يومين من بثه علنا.

والأربعاء نشرت حماس عبر قناتها الرسمية على "تلجرام" مقطعا مصورا للرهينة هيرش جولدبرج بولين، المحتجز في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

لكن شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية قالت إن الإدارة الأمريكية تلقت مقطع الفيديو يوم الإثنين، أي قبل يومين من نشر حماس له.

ومنذ ذلك الحين، كان الأمريكيون على اتصال بعائلة جولدبرغ بولين، وفقا لـ"سي إن إن" التي نقلت عن مسؤول أمريكي قوله إن وحدة استعادة الرهائن التابعة لمكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) تعمل على فحص الفيديو، بحثا عن أي أدلة أو معلومات محتملة يمكن استخلاصها حول الرهينة وظروف أسره.

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كما أورد موقع "أكسيوس" الإخباري الأمريكي أن حماس سلمت الفيديو لقطر، التي نقلته بدورها إلى الولايات المتحدة.

وأضاف "أكسيوس" أن قطر مارست ضغوطا على حماس، للحصول على أدلة تثبت للولايات المتحدة أن الرهينة على قيد الحياة.

وجولدبرج بولين من الرهائن الأكثر شهرة بين 129 رهينة يعتقد أنهم ما زالوا في غزة.

وفي القدس تعرض لافتات وجداريات تقول: "أعيدوا هيرش إلى المنزل"، ويجتمع والداه يونتان وراشيل بانتظام مع كبار المسؤولين الأمريكيين في واشنطن للضغط من أجل إبرام صفقة رهائن.

ومن بين 129 رهينة من رهائن 7 أكتوبر ما زالوا محتجزين في غزة، تعتقد إسرائيل أن 33 منهم لقوا حتفهم.

ونشرت حماس الأربعاء مقطعا مصورا للرهينة البالغ من العمر 23 عاما.



وعرّف المحتجز عن نفسه بأنه هيرش جولدبرج بولين ابن يونتان وراشيل، مشيرا إلى أنه خطف في السابع من أكتوبر في حفل نوفا في رعيم.



وانتقد الرهينة في الفيديو رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو وحكومته بسبب "تخليهم" عن آلاف الإسرائيليين في 7 أكتوبر، و"تخليهم" أيضا عن الرهائن منذ ذلك الحين، مطالبا بإعادتهم.



وأكد أن الرهائن موجودون "تحت الأرض" ويفتقرون إلى الماء والغذاء والرعاية الطبية.



كما قال إنه أصيب بجروح خطيرة في 7 أكتوبر، وأظهر أن ساعده الأيسر مبتور من تحت الكوع مباشرة.