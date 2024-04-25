اليوم، تطبيق الزيادة الجديدة في أسعار سجائر وينستون وكامل وجولدن كوست

أعلنت شركة اليابان لإنتاج السجائر أسعار السجائر الجديدة التي يتم تطبيقها اليوم الخميس داخل الأسواق المحلية، وذلك وفق البيان المرسل إلى شعبة الدخان باتحاد الصناعات المصرية.

وتأتي الأسعار الرسمية لمنتجات اليابان الدولية للتبغ JTI في مصر كالتالي:

• وينستون أحمر بسعر 55 جنيهًا

• وينستون أزرق بسعر 55 جنيهًا

• وينستون سيلفر بسعر 55 جنيهًا

• وينستون كاستر بسعر 55 جنيهًا

• وينستون توت بسعر 57 جنيهًا

• كامل أصفر بسعر 60 جنيهًا

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• كامل أزرق بسعر 60 جنيهًا

• كامل أكتيفيت بسعر 62 جنيهًا

• جولد كوست 35 جنيهًا

ووفق الأسعار الجديدة فقد ارتفعت ما بين 5 جنيهات في بعض الأصناف و2 جنيه في أصناف أخرى.

زيادة أسعار مارلبورو وإل إم وميريت

وطبقت الثلاثاء الماضي شركة فيليب موريس الزيادة الجديدة على أسعار أصناف منتجاتها من السجائر والتي تتضمن “ميريت، مارلبورو، وLM” بأنواعها.

وجاءت الأسعار كالتالى:

-ميريت بأنواعها بـ 90 جنيهًا

-عبوة مارلبورو "Marlboro" بأنواعها: 84 جنيهًا

- مارلبورو كرافتد "Marlboro Crafted" بأنواعها: 74 جنيهًا

- إل آند إم "L&M" بأنواعها: 64 جنيهًا

وتمت الزيادة بنسبة 5 جنيهات في الصنف الواحد.

وكان التقرير الشهري الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قد كشف أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية بلغ (221.6) نقطة لشهر مارس 2024، مسجلًا بذلك تضـخمًا سنويًا قدره (33.1%) مقابل (36.0%) لشهـر فبراير 2024.

وارتفعت أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (2.3%)، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (0.7%)، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (1.6%)، مجموعة الفاكهة بنسبة (0.8%)، مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (1.1%)، مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (1.3%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (1.1%)، مجموعة الأحذية بنسبة (1.9%)، مجموعة الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة (0.8%)، مجموعة صيانة وإصلاح المسكن بنسبة (1.2%).

إضافة إلى مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (0.2%)، مجموعة الأثاث والتجهيزات والسجاد واغطية الأرضيات الأخرى بنسبة (1.1%)، مجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة (1.6%)، مجموعة المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة (2.6%)، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (1.4%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (1.5%)، مجموعة شراء المركبات بنسبة (2.4%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (3.6%)، مجموعة خدمات البريد بنسبة (5.7%)، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (6.2%)، مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (3.4%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (2.9%)، مجموعة العناية الشخصية بنسبة (1.5%)

بينما انخفضت أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (-0.3%)، مجموعة الخضراوات بنسبة (-3.5%)، مجموعة أمتعة شخصية بنسبة (-4.1%).

معدل التضخم الشهري لإجمالي الجمهورية

• سجل معدل التضخم الشهري لإجمالي الجمهورية (1.0%) لشهر مارس 2024 مقابل (11.0%) لشهر فبراير 2024.