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بعد الموجة الحارة، انقلاب 180 درجة في حالة الطقس بالإسكندرية (صور)

شبورة وسحب بالإسكندرية،
شبورة وسحب بالإسكندرية، فيتو

شهدت محافظة الإسكندرية قبل قليل تقلبات جوية وسوء للأحوال الجوية، بعد يوم شديد الحرارة على غير العادة في شهر أبريل.

وجاءت التقلبات الجوية عبارة عن رياح متوسطة الشدة وشبورة شديدة ظهرت على الطرق السريعة والبحر، وسط سحب كثيفة نزلت على مناطق متعددة بأحياء المحافظة، شعر معها الأهالي ببرودة في الجو.

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يأتي هذا رغم توقعات هيئة الأرصاد الجوية بطقس حار يوم الخميس على مدار اليوم وتنخفض درجات الحرارة قليلًا مع ساعات الليل، فيما لم تحذر الأرصاد الجوية من أي تقلبات جوية أو برودة خلال الليل. 

وكانت شهدت محافظة الإسكندرية موجة حارة منذ مساء الثلاثاء ووصلت ذروتها أمس الأربعاء، مما دفع الأهالي إلى التوجه للشواطئ ونزول مياه البحر هربًا من الحر وسط رفع الرايات الصفراء والخضراء وتواجد عدد كبير من المواطنين في البحر. 

ومع دخول الليل والساعات الأولى من اليوم الخميس شهدت المحافظة انخفاضًا في درجات الحرارة وبرودة وشبورة ورياح. 

 

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