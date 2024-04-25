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المصائب لا تأتي فرادى، كارثة غير متوقعة في حريق 4 منازل بأسيوط، والسر في العقارب

الحريق يمتد لعدة
الحريق يمتد لعدة منازل بأسيوط، فيتو

المصائب لا تأتي فرادي.. فرغم واقعة الحريق التي شهدتها قرية الحوطا التابعة لمركز ديروط بمحافظة أسيوط وامتداد النيران الى 4 منازل متجاورة وأصيب فيه 10 أشخاص، إلا أن الحريق بالتزامن مع الموجة الحارة كان كافيا لظهور عقارب سامة بموقع الحادث خاصة وأن المنطقة قريبة من الجبل.

ومع انشغال الأهالي بإطفاء الحريق تسربت العقارب إلى المنازل وتمكنت إحداهما من لدغ مسن أصيب في الحريق باختناق وعند محاولة انقاذه لدغته عقرب سام.

 

احتراق عدد من المنازل بقرية الحوطا 

تعود أحداث الواقعة الي تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة ديروط، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بنشوب حريق داخل منزل بقرية الحوطا التابعة إلى مركز ديروط في محافظة أسيوط، وانتقاله الي عدة منازل مجاورة ووجود عدد كبير من المصابين بين حالات الحروق والاختناق.

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إصابة 10 أشخاص بحروق متفرقة واختناقات

 

وعلي الفور انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف والحماية المدنية والإطفاء وتبين صحة الواقعة واندلاع الحريق بأحد المنازل ولعدم تمكن الأهالي من الإطفاء انتقل إلى 4 منازل مجاورة خاصة مع الموجة الحارة وارتفاع درجات الحرارة بالمنطقة.

 

احترق منزله وأصيب باختناق فلدغته عقرب سامة

أسفر الحريق عن إصابة 10 بينهم المسن يدعي محمود. أ. ع، 60 عامًّا، اصيب باختناق وسقط مغشيا عليه فلدغه عقرب أثناء محاولته السيطرة على الحريق الذي اتدلع بمنزله وقضى على معظم الأثاث وخلف له خسائر فادحة وتم نقله لتلقي العلاج بالمستشفى المركزي لحين استقرار الحالة.

 

أسماء المصابين في حريق الحوطا 

كما أصيب كل من "حسام. ح. م، 21 عاما، مصاب بحروق نارية من الدرجه الأولى بالساقين والساعد الأيسر، وتم عمل الإسعافات الأولية له، ورفعت. ع. ا، 40 عاما، مصاب باختناق والحالة العامة مستقرة" ومحمود. خ. م. خ، 22 عاما، مصاب بحروق نارية بالقدمين من الدرجة الأولى وتم عمل اللازم من الإسعافات الأولية،  .

كما اصيب كل من "إبراهيم. م. ع، 21 عاما، اختناق والحالة العامة مستقرة، مبارك. إ. ع، 25 عاما، اختناق بالدخان والحالة العامة مستقرة، محمد. أ. ع، 26 عاما، باختناق من الدخان والحالة العامة مستقرة، مالك. خ، عام،  بركات. ع. ا، 40 عاما، مصاب بحالة اختناق وضيق بالتنفس" ومحمد. ا 23 سنة باختناق من الدخان والحالة مستقرة.

 

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تم نقل جميع المصابين بسيارات الإسعاف إلى المستشفى المركزي لتلقي العلاج اللازم وعمل الإسعافات الأولية.

تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق قبل امتداده للمزيد من المنازل وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق بينما تكثف المباحث من تحرياتها لمعرفة وملابسات الحادث وأسباب اندلاع الحريق.

 

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