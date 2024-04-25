الرشفة بـ3500 ريال وتصنيفاته ما بتخيبش، قصة شاب سعودي في مهنة تذوق القهوة

صدق أو لا تصدق، رشفة من فنجان قهوة تعادل مرتب شهر بأكمله لشاب، هذه القصة ليست خيالية لكن أحداثها تشهدها منطقة جازان السعودية، حيث يشتهر شاب سعودي بخبرته في تذوق القهوة، واختبار مذاقها، وتصنيف الجيد من الرديء من بين جميع الأصناف.

والشاب هو فيصل الريثي الذي يحصل على مبلغ 3500 ريال سعودي مقابل تذوق فنجان واحد من القهوة، لاختبار جودة البن ونكهته وطريقة إعداده، ويقصده كثيرون في مسقط رأسه بمحافظة الريث.

ويقول الشاب السعودي لوسائل إعلام محلية إنه يحكم على نوع البن من أول رشفة من الفنجان، إذ يمكن لبعض أصناف البن أن تصل إلى مناطق لا تصل إليها أصناف أخرى داخل فمه.

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وأوضح فيصل الريثي أنه يختبر حمضية ومرارة البن، مشيرًا إلى أن لسانه احترق من كثرة شرب القهوة وتذوق أنواع البن، وأنه يستطيع تمييز البن الإثيوبي من البرازيلي والكوستاريكي.

ويعرف فيصل الريثي بأنه مرشد سياحي، ومهتم بالتراث في جازان، ولديه مع أبناء عمومته مزرعة بن، ويهتم باستعراض أنواع القهوة وبداياتها، وتتكون مزرعته من أكثر من 300 شجرة بن.