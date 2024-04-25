أسعار الذهب اليوم الخميس 25 -4 -2024، آخر تحديث بعد تباين السعر محليا وعالميا

نشر أسعار الذهب اليوم الخميس 25 -4 -2024 داخل الأسواق المحلية، وفقًا لآخر تحديث لها في الأسواق المحلية.

سعر جرام الذهب عيار 24

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 3554 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21

ووصل جرام الذهب عيار 21 محليًّا إلى 3110 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 في الأسواق 2665 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 24880 جنيهًا.

توقعات مبيعات الذهب في أعياد الأقباط

وعن تأثر سعر الذهب بأعياد الأقباط أكد نادي نجيب، سكرتير شعبة الذهب السابق بالاتحاد العام للغرف التجارية، وأحد تجار الصاغة، أن مبيعات الذهب في الأعياد الأخيرة لم ترتق إلى المستوى المعروف في فترة الأعياد بسبب ضعف السيولة.

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وتابع سكرتير الشعبة في تصريحات خاصة لـ "فيتو"، نأمل زيادة المبيعات فى الفترة المقبلة داخل الأسواق المحلية مع حلول أعياد الأقباط الفترة المقبلة، لافتا إلى أن حفلات الزفاف قد تنعش مبيعات الذهب في الأسواق الفترة المقبلة.

ولفت “سكرتير شعبة الذهب” إلى أنه رغم طرح العديد من الشهادات المختلفة بعوائد وفوائد كبيرة إلا أن الاستثمار فى الذهب ما زال من أفضل أنواع الاستثمارات وفي ظل ارتفاع الذهب محليًّا وعالميًّا.

هبوط مؤشر أسعار الذهب بالبورصة المصرية

هبط مؤشر أسعار الذهب في البورصة المصرية أمس الأربعاء 24 أبريل 2024، حيث سجل جــرام الذهب، عيار 24 نحو 3599 جنيها للعرض، وسجل جرام الذهب عيار 24 نحو 3524 جنيهات للطلب.

ارتفاع الأسعار العالمية للذهب في البورصة

تراجعت أسعار الذهب للجلسة الثالثة، الأربعاء، ويرجع ذلك جزئيا إلى خفض صناديق التحوط مخصصاتها للذهب وسط انحسار المخاوف من تصعيد كبير لأزمة الشرق الأوسط في حين يترقب المستثمرون بيانات اقتصادية أميركية مهمة قد تلقي مزيدا من الضوء على توقيت خفض أسعار الفائدة.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 2315.34 دولار للأونصة بحلول الساعة 1153 بتوقيت جرينتش، بعد أن بلغ أدنى مستوياته منذ الخامس من أبريل في الجلسة السابقة. وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.6 بالمئة إلى 2328.60 دولار.

واستعاد الدولار الأميركي بعض مكاسبه، الأربعاء، بينما ارتفعت أيضا عوائد سندات الخزانة القياسية، مما يجعل المعدن الأصفر المسعر بالدولار أقل جاذبية لحاملي العملات الأخرى وكخيار استثماري مقارنة بالديون.

ويتطلع المستثمرون الآن إلى بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأميركي المقرر صدورها غد الخميس وتقرير إنفاق الاستهلاك الشخصي المقرر صدوره يوم الجمعة للحصول على دلائل جديدة حول مسار أسعار الفائدة للمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.

وعلى صعيد أسعار المعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 27.11 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 0.3 بالمئة إلى 909.91 دولار، في حين هبط البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 1018.09 دولار.