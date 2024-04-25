أوراقنا غير سليمة، تعليق ناري من عضو مجلس الزمالك بعد أزمة إيقاف القيد

الزمالك، أزمة جديدة تلقاها نادي الزمالك بعد قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، بوقف قيد الأبيض حتى سداد مستحقات اللاعب المغربي خالد بو طيب المقدرة بـ"2.4 مليون يورو".

وجاء قرار الاتحاد الدولي بوقف قيد الزمالك بعد أشهر قليلة من قيام مجلس الإدارة بفك القيد في يناير الماضي والتعاقد مع 10 صفقات في الميركاتو الشتوي.

إلا أن فرحة جماهير الزمالك لم تكتمل ليقرر الاتحاد الدولي لكرة القدم وقف قيد الزمالك مجددًا بعد انتهاء مدة الاستئناف التي تقدم بها النادي على قرار وقف القيد الخاص بقضية خالد بو طيب أمام المحكمة الفيدرالية وتم وقف القرار بالفعل.

تلقي اليوم نادي الزمالك اخطار من الفيفا بايقاف القيد للاعبين جدد لحين سداد مستحقات اللاعب المغربي خالد بو طيب



ما اشبه الليله بالبارحه

ماساة جديده تضاف الي مأسي قضايا محمد ابراهيم واتشيمبونج وسبورتنج لشبونه



الاحداث تتشابه والعقوبات تتكرر



جانب من ميراث بائس وتركه فاسده… — Amr Adham (@AAdham62633) April 24, 2024

تعليق عمرو أدهم على وقف قيد الزمالك

وعلق عمرو أدهم عضو مجلس إدارة نادي الزمالك على الواقعة من خلال سرد بعض المعلومات الهامة وجاءت كالتالي:

تلقى اليوم نادي الزمالك إخطارًا من الفيفا بايقاف القيد للاعبين جدد لحين سداد مستحقات اللاعب المغربي خالد بو طيب.

ما أشبه الليلة بالبارحة

مأساة جديدة تضاف إلى مآسي قضايا محمد إبراهيم واتشيمبونج وسبورتنج لشبونة

الأحداث تتشابه والعقوبات تتكرر

جانب من ميراث بائس وتركه فاسدة ورثها المجلس الحالي نتيجة ممارسات شابها التراخي والجهل والانتفاع والإهمال وتغليب المصالح الشخصية.

تفاصيل من واقع أوراق القضية توضح

تاريخ شكوى نادي الزمالك: ١٨ يونيو ٢٠٢٠

تاريخ شكوى اللاعب المضادة لشكوى نادي الزمالك: ٣٠ أغسطس ٢٠٢٠

أحداث القضية: تضمنت أوراقًا غير سليمة وادعاءات غير صحيحة من نادي الزمالك أضعفت موقف النادي وتم رفض جميع مطالبات النادي في حين أقرت المحكمة بصحة موقف اللاعب وأصدرت حكم بإلزام النادي بسداد مستحقات اللاعب المتأخرة بالإضافة إلى تعويض نتيجة فسخ النادي للعقد من طرف واحد دون وجود سبب عادل.

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أحداث القصة تبدأ بالتعاقد مع اللاعب من نادي مالاتيا سبور التركي مقابل ١،٥ مليون يورو بعقد لمدة ثلاث سنوات ونصف في يناير ٢٠١٩ بعقد سنوي ١،٣ مليون يورو ما يعادل ١٠٨ آلاف يورو شهريًّا.

المتابع لتاريخ انتقالات اللاعب يجد ما يلي:

١-انتقالات اللاعب عبر مشواره كانت انتقالات حرة دون مقابل فيما عدا انتقاله لنادي الزمالك.

٢- تم فسخ العقد من طرف النادي في يناير ٣٠ يناير ٢٠٢٠.

٣-تعاقد اللاعب في ٢ يناير ٢٠٢١ أي بعد سنة من انتهاء علاقته بنادي الزمالك مع نادي لوهافر الفرنسي مقابل راتب شهري ١٨ ألف يورو !!

٤-ظل اللاعب بلا نادي عام كامل من يناير ٢٠٢٠ وحتى يناير ٢٠٢١.

نعم عزيزي المتابع لم تخنك عيناك الراتب الشهري للاعب في نادي لوهافر كان ١٨ ألف يورو مقابل ١٠٨ آلاف يورو راتبه الشهري في نادي الزمالك!!

موقف المجلس

١-المجلس تحسب لهذا الحكم وبدأ قبل ورود القرار بالتواصل مع محامي اللاعب عن طريق محامي النادي للوصول إلى صيغة اتفاق وتسوية مع اللاعب والتي قد تجنب النادي عقوبة إيقاف القيد.

٢-لا يزال النادي يمتلك الوقت الكافي لإدارة توابع القضية حتي تاريخ فتح باب القيد للموسم الجديد بعد انتهاء الموسم الحالي.

٣-المجلس تعامل في الفترة السابقة مع قضايا لها ذات الأثر واستطاع النجاح في إدارة الملف بموضوعية وشفافية الأمر الذي ترتب عليه حل جميع القضايا السابقة.

٤-المجلس يمتلك من الكفاءة والوعي والصبر والقدرة علي التواصل ما يمكنه من إنهاء هذه القضية بالشكل الذي يرضي رغبات وطموح جماهير النادي العظيمة

٥-المجلس يطمئن جماهير الزمالك العظيمة بانه لن يدخر جهدًا أو وقتًا أو مالًا في التعامل مع هذه القضية0

٦-المجلس يحتفظ بحقه بعد الدراسة والنظر في حيثيات الحكم في تحويل الملف إلى الجهات الرقابية بما يحفظ حقوق النادي القانونية تجاه أي طرف أخطأ عن جهل أو عن عمد وأدى إلى الإضرار بمصالح النادي

وللحديث بقية…..

بيان رسمي من نادي الزمالك بعد إيقاف القيد

أصدر مجلس إدارة نادي الزمالك بيانًا رسميًّا بعد وصول خطاب من الفيفا يفيد بإيقاف قيد الزمالك بعد انتهاء مدة الاستئناف التي تقدم بها النادي على قرار وقف القيد الخاص بقضية خالد بوطيب أمام المحكمة الفيدرالية وتم وقف القرار بالفعل.

تلقى نادي الزمالك صباح أمس الأربعاء الموافق 24 أبريل، خطابًا رسميًّا من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، يفيد بإيقاف النادي عن القيد حتى سداد مستحقات اللاعب المغربي خالد بوطيب المقدرة بـ"2.4 مليون يورو".

كانت القضية بدأ تداولها منذ عام 2020، بعدما قام اللاعب بشكوى النادي أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لفسخ عقده من طرف النادي.

وقام مجلس الإدارة السابق بتكليف المحامي الإيطالي سلفاتور شيفالي للدفاع عنه في هذه القضية، واستمرت مهمته حتى صدور الحكم النهائي الذي صدر قبل تولي المجلس الحالي لمهمة إدارة النادي.

ويؤكد مجلس إدارة النادي برئاسة الكابتن حسين لبيب، على أنه سيعمل جاهدًا على إدارة توابع هذه القضية حتى تاريخ فتح باب القيد للموسم الجديد، علمًا بأن المجلس تعامل في الفترة الماضية مع قضايا لها ذات الأثر، ورثها عن مجالس سابقة، ونجح في إدارة هذه القضايا بكفاءة وموضوعية وشفافية.