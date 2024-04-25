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اقتصاد

لمن استطاع إليها سبيلا، أسعار الفسيخ والرنجة والسردين والملوحة بالمحال التجارية (صور)

أسعار الفسيخ والرنجة
أسعار الفسيخ والرنجة والسردين والملوحة، فيتو

أسعار الفسيخ والرنجة والسردين والملوحة والأسماك المملحة في المحال التجارية، بالتزامن مع قرب الاحتفالات بعيد شم النسيم، طرحت المحال التجارية والسلاسل الغذائية الفسيخ والرنجة والسردين والملوحة، وأصناف الأسماك المملحة المغلفة والمعبأة وحتى السائبة.

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أسعار الفسيخ والرنجة والسردين والملوحة والأسماك المملحة في المحال التجارية

«فيتو» ترصد أسعار الفسيخ والرنجة والسردين والملوحة والبطارخ والأسماك المملحة في المحال التجارية والسلاسل الغذائية والهايبر ماركت، وفقًا لجولة ميدانية أجرتها «فيتو» نستعرض تفاصيلها في السطور الآتية: 

 

أسعار الفسيخ والرنجة والسردين والملوحة، فيتو

أسعار الرنجة المدخنة المغلفة في المحال التجارية والسلاسل الغذائية

البداية مع أسعار الرنجة المدخنة المغلفة في المحال التجارية والسلاسل الغذائية والهايبر ماركت التي جاءت كالتالي: 

بلغ سعر كيلو رنجة لوكس فاكيوم نحو 220 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو رنجة لوكس  فاكيوم الزهراء نحو 240 جنيهًا.

بلغ سعر رنجة هولندي فاكيوم سي كيوب وزن كيلو نحو 180 جنيهًا.

أسعار الفسيخ والرنجة والسردين والملوحة، فيتو

أسعار الرنجة المدخنة سائبة في المحال التجارية والسلاسل الغذائية

البداية مع أسعار الرنجة المدخنة سائبة في المحال التجارية والسلاسل الغذائية والهايبر ماركت التي جاءت كالتالي: 

بلغ سعر رنجة سائبة سوبر حجم وسط الزهراء وزن كيلو نحو 177 جنيهًا.

بلغ سعر رنجة سائبة الصياد وزن كيلو نحو 157 جنيهًا.

أسعار الفسيخ والرنجة والسردين والملوحة، فيتو

أسعار الرنجة المدخنة فيليه في المحال التجارية والسلاسل الغذائية

وعن أسعار الرنجة المدخنة فيليه في المحال التجارية والسلاسل الغذائية والهايبر ماركت التي جاءت كالتالي: 

بلغ سعر رنجة مدخنة فيليه فن فيش وزن 250 جرامًا نحو 140 جنيهًا.

بلغ سعر رنجة فيليه بالزيت الزهراء وزن 250 جرامًا نحو 115 جنيهًا.

بلغ سعر برطمان رنجة مخلية وزن 600 جرام نحو 228 جنيهًا.

أسعار الفسيخ والرنجة والسردين والملوحة، فيتو

أسعار الفسيخ المغلف في المحال التجارية والسلاسل الغذائية

أما أسعار الفسيخ  المغلف والمعبأ في المحال التجارية والسلاسل الغذائية والهايبر ماركت التي جاءت كالتالي: 

بلغ سعر فسيخ الصياد سليم فاكيوم وزن كيلو نحو 335 جنيهًا.

بلغ سعر فسيخ كامل فاكيوم الزهراء وزن 250 جرامًا نحو 113 جنيهًا.

بلغ سعر فسيخ كامل معقم ومغلف فاكيوم سمرمون وزن كيلو نحو 435 جنيهًا.

بلغ سعر برطمان فسيخ مخلي وزن 600 جرام نحو 323 جنيهًا.

أسعار الفسيخ والرنجة والسردين والملوحة، فيتو

أسعار الفسيخ سائب في المحال التجارية والسلاسل الغذائية

وعن أسعار الفسيخ سائب في المحال التجارية والسلاسل الغذائية والهايبر ماركت التي جاءت كالتالي: 

بلغ سعر فسيخ بوري كامل سايب الزهراء وزن 250 جرامًا نحو 124 جنيهًا.

أسعار الفسيخ والرنجة والسردين والملوحة، فيتو

أسعار السردين في المحال التجارية والسلاسل الغذائية

وفيما يخص  أسعار السردين في المحال التجارية والسلاسل الغذائية والهايبر ماركت التي جاءت كالتالي: 

بلغ سعر سردين فيليه لحم مملح الزهراء وزن 250 جرامًا نحو 126 جنيهًا.

بلغ سعر برطمان سردين مخلي وزن 600 جرام نحو 228 جنيهًا.

أسعار الفسيخ والرنجة والسردين والملوحة، فيتو

أسعار الملوحة والبطارخ في المحال التجارية والسلاسل الغذائية

وعن أسعار الملوحة والبطارخ والأنشوجة في المحال التجارية والسلاسل الغذائية والهايبر ماركت التي جاءت كالتالي: 

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ننشر أسعار الرنجة والفسيخ اليوم الأحد في الأسواق

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تصل لـ 80 جنيهًا، تخفيضات على أسعار الفسيخ والرنجة والسردين والتونة بالأسواق

بلغ سعر برطمان أنشوجة وزن 200 جرام نحو 70 جنيهًا.

بلغ سعر برطمان ملوحة وزن 200 جرام نحو 95 جنيهًا.

بلغ سعر برطمان بطارخ وزن 400 جرام نحو 167 جنيهًا.

أسعار الفسيخ والرنجة والسردين والملوحة، فيتو
أسعار الفسيخ والرنجة والسردين والملوحة، فيتو

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