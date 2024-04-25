الخميس 25 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

رئيس موريتانيا يعلن ترشحه لولاية رئاسية ثانية

الرئيس الموريتاني
الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني، فيتو

أعلن الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني أمس الأربعاء ترشحه لولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية المقررة في يونيو.

ويقود الغزواني (67 عامًا) الدولة الشاسعة في غرب إفريقيا منذ عام 2019، حيث شهدت في عهده استقرارًا رغم تصاعد العنف الإرهابي في منطقة الساحل.


وقال ولد الغزواني إنه ارتأى أن يتوجه إلى المواطنين برسالة مباشرة ليطلعهم على قراره التقدم لنيل ثقتهم لولاية جديدة «تلبية لنداء الواجب، وحرصًا على مواصلة خدمتكم».

Advertisements

ووصف الانتخابات الرئاسية المقبلة بأنها «محطة هامة على مسار توطيد نظامنا الديموقراطي»، متعهدًا «مراجعة الخطط وإعداد البرامج بغية الدفع ببلادنا نحو مزيد من التقدم والنماء».

ويعتبر ولد الغزواني، الرئيس الحالي لـلاتحاد الأفريقي، المرشح الأوفر حظًّا في استطلاعات الرأي.

والعام الماضي، حقق حزبه «الإنصاف» فوزًا ساحقًا في الانتخابات التشريعية، حيث حصد 107 مقاعد من أصل 176 في الجمعية الوطنية، متقدمًا بفارق كبير على حزب «تواصل» الإسلامي الذي فاز بـ11 مقعدًا.

كما أعلن المعارض والناشط ضد الرق بيرام ولد الداه اعبيد ترشحه أيضًا الأربعاء بعدما كان حل في المركز الثاني في الانتخابات الرئاسية الأخيرة.

وأعرب ولد الداه اعبيد الذي لا تتمتع حركة «ايرا» التي يتزعمها بترخيص وليس لها أي وجود قانوني، عن قلقه في شأن حسن سير العملية الانتخابية.

وقال «إننا نمضي قدما، وندرك عيوب السجل الانتخابي وتحيز اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة ونقائصها».

وشهدت موريتانيا سلسلة انقلابات من عام 1978 إلى 2008، قبل أن تشكّل انتخابات 2019 أول انتقال ديموقراطي بين رئيسين منتخبين.

وبموجب مرسوم رئاسي صدر هذا الشهر، ستبدأ الحملة الانتخابية منتصف ليل 14 يونيو وتنتهي عند منتصف ليل 27 يونيو.

ومن المقرر أن تقام جولة الانتخابات الرئاسية الأولى في 29 يونيو، مع إمكانية إجراء جولة ثانية في 14 يوليو.


ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني ولاية ثانية الانتخابات الرئاسية العنف الإرهابي منطقة الساحل
ads

الأكثر قراءة

بعد الموجة الحارة، انقلاب 180 درجة في حالة الطقس بالإسكندرية (صور)

المصائب لا تأتي فرادى، كارثة غير متوقعة في حريق 4 منازل بأسيوط، والسر في العقارب

حريق هائل يلتهم مخزن أجهزة كهربائية في المنيا (صور)

نجوم الفن في حفل زفاف ابنة بدرية طلبة، وبوسي وحمادة هلال يفاجئان العروس (صور)

حاصروه وحاولوا الفتك به، الشرطة الإسرائيلية تنقذ بن غفير من اعتداء أسر الرهائن (فيديو)

3 قرارات من النيابة في حادثة اصطدام ميكروباص بأسرة كاملة بالجيزة

بعد دخولها في قصة حب جديدة.. رجال في حياة رانيا يوسف (فيديوجراف)

التوقيت الصيفي، توقف خدمات محافظ الكاش بشركات المحمول خلال ساعات، وهذا موعد عودتها

منوعات

المزيد

بيع "لوحة الآنسة ليسر" المثيرة للجدل برقم خيالي في مزاد

خيول طليقة تركض بالشوارع تثير الذعر في لندن، ما القصة؟

شاب يقطع يد والدته لاستخدام أصابعها في الوصول لحسابها البنكي

الأسماك الإستوائية تغزو مياه أستراليا بسبب تغير المناخ

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء 24-4-2024 في ختام التعاملات

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم الأربعاء في السوق

تعرف على سعر القصدير اليوم الأربعاء في السوق

تعرف على سعر السكر اليوم الأربعاء 24-4-2024 في السوق

المزيد
ads

انفوجراف

بعد دخولها في قصة حب جديدة.. رجال في حياة رانيا يوسف (فيديوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الخميس 25 - 4 - 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الخميس 25 - 4 - 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 25- 4 - 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية