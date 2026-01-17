منتخب مصر يواجه نيجيريا اليوم لحسم برونزية أمم أفريقيا 2025

18 حجم الخط

يدخل منتخب مصر الأول لكرة القدم، اليوم السبت، مواجهة صعبة أمام نظيره النيجيري، في اللقاء الذي يجمع الفريقين على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء، في لقاء تحديد الفريق صاحب المركز الثالث في بطولة أمم إفريقيا 2025، المقامة حاليا في المغرب.

يسعى منتخب مصر ومديره الفني حسام حسن لتحقيق الفوز على منتخب نيجيريا في لقاء اليوم، لحصد المركز الثالث والعودة إلى القاهرة بالميدالية البرونزية، بعد تبدد حلم التتويج باللقب الإفريقي للمرة الثامنة في تاريخ الفراعنة، عقب خسارة مباراة نصف النهائي أمام السنغال بهدف نظيف.

في المقابل، يتمسك منتخب نيجيريا أيضا للفوز على الفراعنة والعودة إلى الوطن بالميدالية البرونزية، وهو ما أكده مديره الفني إريك شيل في المؤتمر الصحفي أمس الجمعة، حيث أكد أن فريقه يتطلع لإنهاء مشواره في بطولة كأس الأمم الأفريقية بأفضل صورة ممكنة وهو التتويج بالميدالية البرونزية.

نيجيريا تخسر نصف النهائي أمام المغرب

كان منتخب نيجيريا خسر مباراة نصف النهائي أمام المغرب صاحبة بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي، ليضرب أسود الأطلس موعدا مع السنغال في نهائي البطولة، فيما ضرب منتخب النسور موعدا مع الفراعنة لحصد الميدالية البرونزية والمركز الثالث.

6 غيابات في صفوف منتخب مصر أمام نيجيريا

وتأكد غياب 6 لاعبين عن منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن بسبب الإصابة والإيقاف في مباراة نيجيريا المقرر لها السادسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع ببطولة أمم أفريقيا.

ويغيب للإصابة كل من: أحمد فتوح وياسر إبراهيم ومحمد حمدي، بينما يغيب للإيقاف حسام عبد المجيد بعد حصوله على إنذارين، وايقاف مروان عطية وصلاح محسن بقرار عقابي من الاتحاد الأفريقي “كاف”.

