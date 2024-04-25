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بعد جولته على الكورنيش، الملك أحمد فؤاد يزور مقهى فاروق بالإسكندرية (صور)

الملك فؤاد في مقهى
الملك فؤاد في مقهى فاروق، فيتو

اختتم الملك فؤاد الثاني، آخر ملوك الأسرة العلوية في مصر “أسرة محمد علي”، ونجله الأمير أحمد فؤاد وعدد من أفراد أسرته، جولته لليوم الثاني في الإسكندرية بمنطقة بحري وتجول على الكورنيش.

الملك فؤاد على مقهى فاروق 

وعلى خطى والده الملك فاروق جلس الملك فؤاد على مقهى فاروق الشهيرة ببحري والتي كانت تستقبل الملك فاروق وحاشيته عند نزوله في قصر رأس التين، وجلس وسط رواد المقهى واستقبله أصحاب المقهى وقدموا شرحا لصور فاروق داخل المقهى وسبب تسميتها، كما قاموا بإهدائه درع شكر له.

وأبدى فؤاد سعادته بتخصص ركن بالمقهى باسمه الملك فؤاد الثانى، مشيدا بأنه لازال هناك من يتذكره ويتذكر الأسرة العلوية التي حكمت مصر سنوات طويلة.

الملك فؤاد في قصر رأس التين والمكتبة والمنتزة 

وزار الملك فؤاد وأسرته في اليوم الثاني قصر رأس التين ببحري وتناول وجبة الغداء فيه بعد جولة بالقصر واستعادة ذكرياته وذكريات العائلة المالكة فيها.

كما زار فؤاد قصر المنتزة ومنطقة حدائق المنتزة والتقط الصور التذكارية فيه، وتحدث عن ذكرياته فيه وعن التغيير الحادث فيها.

كما زار مكتبة الإسكندرية واستقبله مدير المكتبة الدكتور أحمد زايد، واشاد بالمكتبة والدور الثقافي الذي تلعبه المكتبة

استاد الإسكندرية يتزين لاستقبال فؤاد

وتزين استاد الإسكندرية برئاسة اللواء هشام لطفي مدير الاستاد ومدير هيئة تنشيط السياحة لاستقبال الملك فؤاد الثانى ومرافقيه وذلك خلال زيارته للمدينة، ومن المقرر أن يزور الاستاد الخميس في جولة للمقصورة الملكية والمكتب الملكي ومنطقة افتتاح الاستاد الموجود فيها اللوحة الرخامية ومقتنيات ملكية.

 

الملك فؤاد في حلواني ديليس صاحب تورتة تتويج والده

 وكان الملك فؤاد قد اختتم جولته في اليوم الأول أمس، بجولة في محطة الرمل، حلواني ديليس الشهير الذي شهد صنع تورتة تتويج الملك فاروق والده ملكًا على مصر وكذلك صنع تورتة زفافه على الملكة فريدة وقام بتصنيعها الحلواني اليوناني موستاكس صاحب ديليس.

برنامج زيارة الملك فؤاد ونجله

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وأعدت هيئة تنشيط السياحة بالإسكندرية برئاسة اللواء هشام لطفي، وبالتعاون مع الجهات والأجهزة المعنية برنامج لزيارة الملك فؤاد، والذي تضمن زيارته لتماثيل إسماعيل باشا الموجود بجوار المطافئ، في محطة مصر، ومحمد على باشا، الموجود في منطقة المنشية وسط الإسكندرية، كما التقط صورا تذكارية مع تماثيل أجداده أثناء الزيارة، وعدد من المواقع الأثرية والمتاحف.

 كما يزور المقصورة الملكية في إستاد الإسكندرية، والصوبة الملكية في المنتزة، ومن المقرر أن يزور قلعة قايتباي وكوم الشقافة وعمود السوارى ومتحف المجوهرات الملكية وقصر رأس التين.

 

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