أخبار مصر: حملة السيسي تزف بشرى للمصريين، قصة طرح سكر فكة بـ 3 جنيهات، حكاية المادة 99 التي أرعبت إسرائيل، تشفير محادثات فيسبوك

أخبار مصر والعالم، نشرت " فيتو" على مدى الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

جاءت أهم الأخبار كالتالي:

غالبيتهم أطفال ونساء، استشهاد 20 فلسطينيا في قصف إسرائيلي على مخيمي المغازي والشابورة

استشهد أكثر من 20 شخصًا وأصيب العشرات، مساء الأربعاء، في قصف إسرائيلي استهدف مخيمي المغازي والشابورة في قطاع غزة.

رئيس حملة السيسي: الفترة الرئاسية الثالثة ستشهد تحسنا في الأحوال المعيشية للمواطنين (فيديو)

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قال المستشار محمود فوزي رئيس حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي: "أزمة غزة خلقت لدى المواطن المصري وعيا بأهمية وجود قيادة لديها تجربة وخلفية عسكرية شجاعة وصاحبة قرار".

تلقيمة الغلابة، القصة الكاملة لطرح سكر فكة بـ 3 جنيهات، والشعبة الغذائية تحذر

طرح سكر فكة بسعر 3 جنيهات في الأسواق، تداول عدد من المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي صورًا بشأن طرح سكر فكة في الأسواق بسعر 3 جنيهات لمواجهة ارتفاع أسعار السكر.

أقوى أداة لوقف حرب غزة، ما هي المادة 99 التي أرعبت إسرائيل؟ وحالات استخدمت فيها

أثار أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، قلق إسرائيل بتلويحه لأول مرة بتفعيل المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة، منذ أن أصبح أمينا عاما للأمم المتحدة عام 2017.

بعد انتشاره في دول أوروبا، ما هو مرض الميكوبلازما الرئوية، وطرق العدوى به؟

الميكوبلازما الرئوية، مرض خطير يصيب الجهاز التنفسي وظهر في عدد من الدول منها الصين وايطاليا وامريكا ودول أوروبا.

وزير الخارجية الإسرائيلي: ولاية جوتيريش تمثل تهديدا للسلام العالمي

واصل وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، الأربعاء، هجومه على الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، معتبرا ولايته تمثل "تهديدًا للسلام العالمي" بعد أن طلب الأخير تفعيل آلية نادرة في مجلس الأمن الدولي بشأن الحرب في قطاع غزة.

لأول مرة منذ 111 عاما، هبوط سانتوس البرازيلي إلى الدرجة الثانية والجماهير تقتحم الملعب (فيديو)

خسر نادي سانتوس البرازيلي بهدفين لهدف، الخميس، في بطولة الدوري المحلي لكرة القدم، ليهبط إلى دوري الدرجة الثانية لأول مرة في تاريخه الممتد لنحو 111 عاما.

إسبانيا تصفع إسرائيل وتدعم جوتيريش في تفعيله المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة بشأن غزة

أعرب رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، عن "دعمه الكامل" للرسالة غير المسبوقة التي أرسلها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إلى مجلس الأمن الدولي، الأربعاء، للمطالبة بإرساء هدنة إنسانية في قطاع غزة.

خبير يتحدث عن مدى نجاح إسرائيل في غمر أنفاق غزة بالمياه ويكشف الأضرار وإمكانية وقوع زلزال

كشف الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، مدى نجاح إسرائيل في غمر أنفاق غزة بمياة البحر، وما هي النتائج المترتبة على ذلك.

مجلس الحرب الإسرائيلي يصدق على زيادة كميات الوقود إلى قطاع غزة

ذكرت تقارير إخبارية مساء الأربعاء أن مجلس الحرب الإسرائيلي وافق على زيادة كميات الوقود إلى قطاع غزة.

عرض سعودي ضخم لضم محمد الشناوي، ورد فعل سريع من الحارس

أكد الإعلامي إبراهيم سعيد مقدم برنامج 90+، أن حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محمد الشناوي، تلقى عرضًا من جانب نادي ضمك السعودي، خلال الفترة الحالية.

ميتا تبدأ تشفير جميع المحادثات والمكالمات على ماسنجر وفيسبوك وتكشف السبب

أعلنت شركة ميتا بلاتفورمز، أمس الأربعاء، أنها بدأت التشفير التام لجميع المحادثات والمكالمات الشخصية على "ماسنجر" و"فيسبوك".

رئيس حملة السيسي: الاقتراض ليس مشكلة والحقوق والحريات تضيق وتتسع طبقا لظروف الدولة (فيديو)

انتخابات الرئاسة، قال المستشار محمود فوزي رئيس حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي: "لدينا انفتاح في الحريات ونسعى لخلق جمهورية جديدة ولذلك تم رفع قانون الطوارئ".

بعد جس نبض اللاعب، هل ينتقل نجم الأهلي أحمد عبد القادر إلى الزمالك

كشف الإعلامي إبراهيم سعيد مقدم برنامج 90+، عن حقيقة دخول نادي الزمالك في مفاوضات، للتعاقد مع نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أحمد عبد القادر.

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الخميس 07-12-2023 فى مصر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الخميس، وتوقعت أن يسود طقس لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، على السواحل الشمالية وحار على سيناء وعلى جنوب الصعيد.

خبير اقتصادي يكشف دور رئيس جهاز حماية المستهلك المقال في انفلات أسعار السلع

كشف الدكتور عادل عامر الخبير الاقتصادي ورئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والاجتماعية، عن تأثير العمليات الاحتكارية للسلع على الاقتصاد المصري، ودور الحكومة في مواجهتها، بالتزامن مع الارتفاع الكبير للأسعار داخل الأسواق، مما جعل المواطنين يعانون بشكل كبير بسبب الزيادة المستمرة في معدلات التضخم.

بعد سقوط الكبار، جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 2024

انطلقت مباريات الجولة الـ15 من الدوري الإنجليزي أول أمس الثلاثاء، وشهدت النتائج التالية.

قسم التعبئة في الجيش الاسرائيلي يرفع حظر سفر الجنود

رفع قسم التعبئة في الجيش الإسرائيلي، أمس الأربعاء، حظر السفر على الجنود، حيث سمح لهم بالسفر إلى خارج البلاد.

تعرف على إجراءات التظلم من قرار رفض طلب التصالح في مخالفات البناء

تضمن قانون التصالح في مخالفات البناء، قواعد التقدم بتظلم حال صدور قرار برفض طلب التصالح، حيث أجاز القانون لمن تقدم بطلب وتم رفضه، أن يتقدم بتظلم من القرار، خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الإخطار برفض الطلب، وفقًا لعدد من الإجراءات، من بينها العرض علي لجنة لفحص التظلمات.

بعد حضور العرض الخاص، ماذا قال نجيب ساويرس على فيلم شماريخ وكيف وصف أبطاله

أبدى رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، إعجابه بفيلم “شماريخ” للمخرج عمرو سلامة والبطل آسر ياسين، وذلك بعد حضوره العرض الخاص للفيلم بإحدى دور العرض الشهيرة بمدينة أكتوبر.

تعرف على عقوبة إخفاء أوراق الانتخابات الرئاسية

تضمن قانون الانتخابات الرئاسية، النص علي عقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من اختلس أو أخفى أو أتلف أى ورقة تتعلق بانتخاب رئيس الجمهورية بقصد تغيير الحقيقة فى الانتخاب أو بقصد ما يستوجب إعادة الانتخاب أو تعطيله.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي

تستأنف اليوم الخميس، منافسات الجولة الـ15 من الدوري الإنجليزي للموسم الحالي 2023/2024.

حقيقة أم أساطير، قصة أقدم قبر عرفته البشرية في مصر

أقدم قبر عرفته البشرية في مصر، منشور حقَّق مئات التفاعلات على موقع "فيسبوك" خلال الساعات الماضية زعم أن قبر المعبود المصري القديم "أوزيريس"، هو "أقدم قبر في التاريخ" وأنه موجود في مصر.

معاصرة وهذا مصير نادي التعري، إصدار النسخة الجديدة للعبة GTA 6 (فيديو)

أصدرت شركة "Games Rockstar" لألعاب الفيديو المقطع الدعائي الأول للعبة "GTA6" أو "GRAND THEFT AUTO VI".