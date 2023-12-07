عرض سعودي ضخم لضم محمد الشناوي، ورد فعل سريع من الحارس

الأهلي، أكد الإعلامي إبراهيم سعيد مقدم برنامج 90+، أن حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محمد الشناوي، تلقى عرضًا من جانب نادي ضمك السعودي، خلال الفترة الحالية.

وقال إبراهيم سعيد في تصريحات عبر برنامج 90+ المُذاع عبر قناة "النهار": "نادي ضمك السعودي يستهدف التعاقد مع محمد الشناوي واللاعب يحيل العرض للنادي الأهلي".



وأوضح أن هناك حديثًا من بعض الوكلاء مع محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من أجل الانتقال لصفوف فريق ضمك السعودي.

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وتابع: "نادي ضمك السعودي والذي يوجد في صفوفه اللاعب طارق حامد، يسعى لضم محمد الشناوي نجم منتخب مصر، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة".



وأتم حديثه: "محمد الشناوي قرر إحالة الأمر إلى إدارة النادي الأهلي من أجل اتخاذ قرار نهائي بشأن مصيره خلال الفترة القادمة".

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، بشكل رسمي، قائمة النادي الأهلي المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية.

قائمة الأهلي في كأس العالم للأندية

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - حمزة علاء.

الدفاع: محمد هاني - أكرم توفيق - خالد عبد الفتاح - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - رامي ربيعة - علي معلول - كريم الدبيس.

الوسط: أليو ديانج - إمام عاشور - مروان عطية - عمرو السولية - أحمد نبيل "كوكا" - محمد مجدي "أفشة" - طاهر محمد طاهر - حسين الشحات - كريم فؤاد.

الهجوم: أنتوني موديست - محمود عبد المنعم "كهربا" - بيرسي تاو.

وكانت فيتو قد نشرت منذ يومين قائمة الأهلي المشاركة في كأس العالم للأندية ولقراءة الخبر اضغط هنا

ويلتقى الأهلي في أولى مبارياته ببطولة كأس العالم للأندية من الفائز من مباراة اتحاد جدة السعودي وأوكلاند سيتي النيوزلندي يوم 15 ديسمبر الجاري.

الأهلي الأكثر لعبا للمباريات في تاريخ البطولة

ويحتل الأهلي صدارة الأندية الأكثر خوضًا للمباريات في تاريخ كأس العالم للأندية بواقع 22 مباراة، بفارق 6 مباريات أمام أوكلاند سيتي، أقرب ملاحقيه.

الفرق المشاركة في كأس العالم للأندية 2023

وتتمثل الفرق الستة في، الاتحاد السعودي بصفته ممثل البلد المستضيف، ومانشستر سيتي بطل دوري أبطال أوروبا، والأهلي المصري بطل دوري أبطال إفريقيا، وريد دايموندز الياباني بطل دوري أبطال آسيا، وليون المكسيكي بطل دوري الكونكاكاف، وأوكلاند سيتي بطل أوقيانوسيا.

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” عبر موقعه الرسمي عن زيادة قيمة الجوائز المخصصة لبطولة كأس العالم للأندية في نسختها القادمة، والمقرر إقامتها في مدينة جدة السعودية.

جوائز النسخة القادمة في كأس العالم للأندية

وخصص الاتحاد الدولي جائزة مالية قيمتها 5 ملايين دولار للفريق البطل، أما الوصيف فيحصل على 4 ملايين دولار.

ويحصل الفريق صاحب المركز الثالث على مليونين ونصف المليون دولار، ومليوني دولار للفريق صاحب المركز الرابع، بينما يحصل صاحب المركز الخامس على مليون ونصف المليون دولار، وصاحب المركز السادس على مليون دولار، وينال صاحب المركز السابع والأخير على نصف مليون دولار.