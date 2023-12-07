مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي

الدوري الإنجليزي، تستأنف اليوم الخميس، منافسات الجولة الـ15 من الدوري الإنجليزي للموسم الحالي 2023/2024.

ومن المقرر أن تقام اليوم المباريات التالية:

مواعيد مباريات الجولة الـ 15 لمسابقة الدوري الإنجليزي

إيفرتون × نيوكاسل - 9:30 مساء.

توتنهام × وست هام يونايتد - 10:15 مساء.

نتائج مباريات الجولة الـ15 من الدوري الإنجليزي

وانطلقت مباريات الجولة الـ15 من الدوري الإنجليزي أول أمس الثلاثاء، وشهدت النتائج التالية:

وولفرهامبتون (1-0) بيرنلي

لوتون تاون (3-4) أرسنال

برايتون (2-1) برينتنفورد

شيفيلد يونايتد (0-2) ليفربول

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فولهام (5-0) نوتينجهام فورست

كريستال بالاس (0-2) بورنموث

أستون فيلا (1-0) مانشستر سيتي

مانشستر يونايتد (2-1) تشيلسي

مانشستر يونايتد يفوز على تشيلسي

وحقق فريق مانشستر يونايتد الفوز أمام ضيفه تشيلسي بنتيجة 2-1، في المباراة التي جرت على ملعب أولد ترافورد، في الجولة الخامسة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز البريميرليج، مساء الأربعاء.

سجل سكوت مكتوميناي هدفي مانشستر يونايتد في الدقيقتين 19 و69، وسجَّل بالمر هدف فريق تشيلسي في الدقيقة 45.

وأضاع برونو فيرنانديز ضربة جزاء لفريق مانشستر يونايتد في الدقيقة 9.

تشكيل مانشستر يونايتد ضد تشيلسي

حراسة المرمى: أندريه أونانا.

خط الدفاع: ديوجو دالوت، لينديلوف، هاري ماجواير، لوك شاو.

خط الوسط: سفيان أمرابط، مكتوميناي، برونو فيرنانديز.

خط الهجوم: أنتوني، هويلوند، جارناتشو.

تشكيل تشيلسي أمام مانشستر يونايتد

فيما ضمت تشكيلة البلوز كما يلي:

حراسة المرمى: سانشيز.

الدفاع: ديساسي، تياجو سيلفا، كولويل، كوكوريا.

الوسط: إنزو فيرنانديز، كايسيدو، بالمر.

الهجوم: رحيم سترلينج، جاكسون، مودريك.