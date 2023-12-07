الخميس 07 ديسمبر 2023
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خارج الحدود

غالبيتهم أطفال ونساء، استشهاد 20 فلسطينيا في قصف إسرائيلي على مخيمي المغازي والشابورة

قصف إسرائيلي على
قصف إسرائيلي على غزة، فيتو

استشهد أكثر من 20 شخصًا وأصيب العشرات، مساء الأربعاء، في قصف إسرائيلي استهدف مخيمي المغازي والشابورة في قطاع غزة.

 

قصف مخيم المغازي

وأفادت مصادر محلية لوكالة الأنباء الفلسطينية باستشهاد 17 شخصًا على الأقل وإصابة عشرات آخرين، غالبيتهم من الأطفال والنساء، في غارة إسرائيلية استهدفت منزلًا لعائلة الماشي في مخيم المغازي.

وأبرزت أن المنزل كان يؤوي عائلات نازحة، وأن القصف ألحق أضرارًا أيضًا بمنزل مجاور.

كما استشهد 6 اشخاص على الأقل وأصيب آخرون في قصف لطيران الجيش الإسرائيلي استهدف منزلا في مخيم الشابورة في رفح، جنوب القطاع، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية.

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وفي جنوب قطاع غزة أيضًا، واصل طيران الجيش الإسرائيلي غاراته على منازل المواطنين وأنحاء متفرقة في محافظة خان يونس، بالتزامن مع قصف زوارق حربية لساحل خان يونس ورفح بشكل مكثف.

وقال المصدر نفسه إنه يتعذر انتشال الجرحى من تحت أنقاض المنازل المدمرة بسبب عدم تمكن طواقم الإسعاف والإنقاذ من التنقل والوصول إلى المنطقة.

ودخلت الحرب بين إسرائيل وحماس يومها الـ61، الأربعاء.

واندلعت الحرب عقب هجوم غير مسبوق شنته حركة حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر وأسفر عن مقتل 1200 شخص وفقا للسلطات الإسرائيلية.

وردت إسرائيل على الهجوم بحملة قصف مدمر على قطاع غزة، وتنفذ منذ 27 أكتوبر عمليات برية واسعة النطاق، مما أدى إلى مقتل أكثر من 16200 شخص بينهم أكثر من 7100 طفل، وفق بيانات المكتب الإعلامي الحكومي التابع لحركة حماس.

 

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