الخميس 07 ديسمبر 2023
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رياضة

لأول مرة منذ 111 عاما، هبوط سانتوس البرازيلي إلى الدرجة الثانية والجماهير تقتحم الملعب (فيديو)

مباراة سانتوس وفورتاليزا،
مباراة سانتوس وفورتاليزا، فيتو

الدوري البرازيلي، خسر نادي سانتوس البرازيلي بهدفين لهدف، الخميس، في بطولة الدوري المحلي لكرة القدم، ليهبط إلى دوري الدرجة الثانية لأول مرة في تاريخه الممتد لنحو 111 عاما.

نادي الأساطير

وتلقى الفريق الذي أنجب الأسطورة بيليه وقائد المنتخب البرازيلي الحالي نيمار جونيور، هدفا في الدقيقة 96 من المباراة ضد نادي فورتاليزا، لينهي الموسم في المركز 17 برصيد 43 نقطة من 38 مباراة.

نتيجة مباراة سانتوس وفورتاليزا

وسجل ماريو سيرجيو الهدف الأول لفورتاليزا في الدقيقة 39 من المباراة، قبل أن يتعادل ميسياس لسانتوس في الدقيقة 58 ويعيد أمل البقاء للنادي، في ظل خوض منافسيه فاسكو دي غاما وباهيا مباراتين ضد كل من براغانتينو وأتليتيكو مينيرو.

لكن في ظل ضغط سانتوس لتسجيل هدف ثان لضمان تفادي كارثة لم يشهدها النادي منذ تأسيسه، سجل لاعب فورتاليزا، خوان مارتن، هدفا في الدقيقة 96 من المباراة.

الجماهير تقتحم الملعب وغرف خلع الملابس

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس"، أن جماهير النادي الغاضبة حاولت اقتحام ملعب المباراة، وأجبرت اللاعبين على الركض سريعا نحو غرف خلع الملابس.

وأنهى سانتوس الموسم برصيد 43 نقطة، متخلفا بنقطة واحدة خلف باهيا، الذي فاز على أتليتيكو مينيرو برباعية لهدف، وبنقطتين خلف فاسكو دي غاما الذي فاز بهدفين لهدف، في مباراة عصيبة أخرى ضد براغانتينو، في الأسبوع الأخير من بطولة الدوري البرازيلي لهذا العام.

وبهبوط سانتوس، يصبح ناديا فلامينجو وساوباولو، هما الفريقان الوحيدان اللذان لم يهبطا إلى دوري الدرجة الثانية في البرازيل على مدار تاريخهما.

وحصد نادي بالميراس لقب البطولة، بعد تعادل مع كروزيرو بهدف لكل فريق، ليضيف البطولة رقم 12 في تاريخ النادي.

وسجل هدف الفريق الوحيد خلال المباراة، صاحب الـ18 عاما إندريك، قبل أن يسجل نيكاو التعادل في الدقيقة 80 من المباراة.

وأنهى بالميراس الموسم برصيد 70 نقطة، وجاء غريميو في مركز الوصافة بـ68 نقطة، وكل من مينيرو وفلامينغو في المركزين الثالث والرابع برصيد 66 نقطة.

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