تلقيمة الغلابة، القصة الكاملة لطرح سكر فكة بـ 3 جنيهات، والشعبة الغذائية تحذر

طرح سكر فكة بسعر 3 جنيهات في الأسواق، تداول عدد من المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي صورًا بشأن طرح سكر فكة في الأسواق بسعر 3 جنيهات لمواجهة ارتفاع أسعار السكر.

ونشر عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لعبوة سكر فكة تحت عناوين مختلفة منها «المصري معروف بجبروته اللي يغلى عليه يصغره لعبوات على قد إيديه».

تداول منشورات بشأن طرح سكر فكة

فيما تداول عدد آخر صور سكر فكة تحت عنوان «سكر فكة بيعمل 3 كوبايات بـ 3 جنيه»، وآخرون وصفوا سكر فكة «بـ تلقيمة الغلابة»، بخلاف منشورات تنتقد الوضع الراهن وغلاء السكر في الأسواق.

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فما هي حقيقة طرح سكر فكة في الأسواق بسعر 3 جنيهات لمواجهة ارتفاع أسعار السكر خلال الفترة الحالية؟

عبوة سكر فكة المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيتو

حقيقة طرح سكر فكة في الأسواق بسعر 3 جنيهات لمواجهة ارتفاع أسعار السكر

بداية توجهت فيتو بطرح هذا السؤال على عدد من شعبة المواد الغذائية بالغرف التجارية المختلفة، الذين أكدوا لـ «فيتو» عدم طرح هذه العبوات في الأسواق وبهذا الشكل حاليًّا أو السعر، مشيرين إلى أن تداول هذه المنشورات يدخل في حيز نشر الشائعات خاصة خلال هذا الفترة الهامة من تاريخ مصر، محذرين المواطنين من نشر هذه الصور دون بينة وإحداث بلبلة.

التفاصيل نستعرضها في السطور التالية:

هناك أشكال كثيرة وعبوات بأحجام صغيرة للسكر في الأسواق

وقال السيد برعي عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن هناك أشكالًا كثيرة وعبوات بأحجام صغيرة للسكر مثل الذي يقدم في المقاهي والفنادق، وهذه هي الصورة المتعارف عليها لأحجام السكر في الأسواق.

طرح سكر وزن 10 جرامات بـ 3 جنيهات نصب لهذا السبب

وأضاف «برعي» لـ «فيتو» أنه حتى لو وجدت مثل هذه العبوات في الأسواق، فإن ذلك يدخل في حيز النصب، لأن حجم السكر قليل وسعره غالي، بمعنى آخر أن المتداول أن عبوة تزن 10 جرامات سكر تباع بسعر 3 جنيهات، الأمر الذي يعني أن كيلو السكر بسعر 300 جنيه.

طرح سكر فكة في الأسواق، فيتو

هناك من يحاول استغلال الوضع لمصلحته، أو لتحقيق مكاسب مادية أو سياسية من الأزمة على حساب المواطنين

وفي نفس السياق، أوضح مصدر بشعبة المواد الغذائية أن وقت الأزمات الخاصة بارتفاع أسعار السلع الغذائية، فإن هناك من يحاول استغلال الوضع لصالحه، أو لتحقيق مكاسب مادية أو سياسية من الأزمة على حساب المواطنين، مشيرًا إلى أنه يتذكر هذه العبوة التي طرحت من قبل على سبيل الدعابة مع طرح كروت شحن الهاتف المحمول التي أطلق عليها فكة.

عبوة سكر فكة المتداولة رديئة وهناك منافس لها أرخص وأجود

وتابع: فهل من المنطق أن يشتري المواطنون هذا السكر بهذه العبوة الرديئة ويتركون عبوات سكر فاخر تطرح في السلاسل الغذائية في أظرف، يصل سعر عبوة سكر تحتوي على 120 ظرف بسعر 48.75 جنيه حاليًّا.

شكوك بشأن أهداف نشر هذه المنشورات في هذا التوقيت

وأضاف:" ما يثير الشك أيضًا في توجهات وأهداف نشر هذه المنشورات وتداولها على مواقع التواصل الاجتماعي هو أن وزنها قليل جدًّا على شكل العبوة، إضافة إلى تداول نفس الصورة ولو طرحت في الأسواق لكانت هناك ضجة حقيقة على مواقع التواصل الاجتماعي وصور متعددة.

التجار اضطروا إلى تقسيم أكياس السكر لأحجام صغيرة والربع بـ 12.5 جنيه

وقال إن التجار مع زيادة أزمة السكر وارتفاع أسعار؛ اضطروا إلى تقسيم كيس السكر في بعض المناطق بالنصف وبيعه للمواطنين غير القادرين على شرائه بسعره الحالي، أي نجد أن هناك بقالين يبعون ربع كيلو السكر بـ 12.5 جنيه، والنصف كيلو بـ 25 جنيهًا، والكيلو يتراوح من 50 إلى 60 جنيهًا.

سكر مغلف للمقاهي والفنادق، فيتو

لا يمكن أن يشتري المواطن 10 جرامات سكر بـ 3 جنيهات في حين يباع ربع كيلو بـ 12.5 جنيه،

وأشار إلى أن المصريين شعب ذكي جدًّا ولا يمكن أن يشتري المواطن 10 جرامات سكر بـ 3 جنيهات، في نظير شراءه ربع كيلو بـ 12.5 جنيه، محذرًأ المواطنين من التجاوب ونشر هذه الصور التي لها أهداف خطرة منها زيادة سخط المواطنين على الأوضاع الراهنة، مضيفًا أن أزمة السكر ستتلاشى قريبًا، قائلًا «يا ما عدت على مصر أزمات وعدينا منها والسكر هيتحل أزمته قريبًا ».

شكل عبوة سكر فكة المتداولة أكبر من الحجم المعلن بكثير

وأضاف: فالأمر يثير الشكوك ولا صحة لوجود هذه العبوات في الأسواق، لكن هناك عبوات مغلفة خاصة باستخدام الفنادق والمقاهي وحجمها يلائم وزنها الفعلي، وليس عرض كيس يسع لتعبئة ربع كيلو ونشر على أن سعته 10 جرامات.

فيتو تتبعت المنشورات لتكشف الحقيقة: سكر فكة مجرد صورة ساخرة ترجع لعام 2019

«فيتو» تتبعت المنشورات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، لتجد منشورات قديمة ترجع لعام 2019 بشأن طرح سكر الفكة كنوع من السخرية وليس حقيقة، وكان على العبوة مدون سعر جنيه، لكن هناك من قام بتعديل السعر لـ 3 جنيهات، ومدون على العبوة تاريخ الإنتاج 2019.

وهذه هي صورة سكر فكة دون تعديلات:

سكر فكة، فيتو

أسعار السكر في المحال التجارية والسلاسل الغذائية

وفي نفس السياق، تباينت أسعار السكر في المحال التجارية والسلاسل الغذائية، التي جاءت كالتالي:

بلغ سعر سكر أبيض وزن 750 جرامًا نحو 38.5 جنيه.

سعر كيلو سكر نحو 27 جنيهًا.

بلغ سعر سكر بودرة وزن 500 جرام نحو 33.65 جنيه.

120 ظرفًا من السكر وزن 5 جرامات بسعر 48.75 جنيه

سكر أبيض عدد 120 ظرفًا وزن الظرف 5 جرامات نحو 48.75 جنيه.

بلغ سعر كيلو سكر بودرة نحو 57.95 جنيه.

سكر عبوة عدد 200 كيس بسعر 248.85 جنيه.

بلغ سعر سكر صحي عدد 110 أقراص نحو 81.55 جنيه.

بلغ كيس سكر محلي صحي وزن 250 جرامًا نحو 102.25 جنيه.

بلغ سعر جوز هند وزن 250 جرامًا نحو 65 جنيهًا.

بلغ سعر سكر دايت عدد 25 كيسًا نحو 45.85 جنيه.

بلغ سعر سكر دايت عدد 30 كيسًا وزن الكيس 30 جرامًا نحو 76.45 جنيه.