رئيس حملة السيسي: الاقتراض ليس مشكلة والحقوق والحريات تضيق وتتسع طبقا لظروف الدولة (فيديو)

انتخابات الرئاسة، قال المستشار محمود فوزي رئيس حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي: "لدينا انفتاح في الحريات ونسعى لخلق جمهورية جديدة ولذلك تم رفع قانون الطوارئ".

مشكلة التخلف عن سداد الديون

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "يحدث في مصر" الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر بقناة "إم بي سي مصر": "الاقتراض ليس مشكلة وهناك دول كثيرة عليها ديون والمشكلة الحقيقية في التخلف عن السداد".



دعم وتشجيع الاستثمار الأجنبي

وتابع: "عندما جلسنا مع الدكتور زياد بهاء الدين تحدث معنا في قضية واحدة وهي دعم وتشجيع الاستثمار الأجنبي".



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الحريات العامة

ولفت: "مرشحنا طلب منا الانفتاح على جميع الآراء والتيارات المختلفة"، مؤكدًا أن الحقوق والحريات تضيق وتتسع طبقًا لظروف الدولة ونتجه لمزيد من الاتساع في الحريات العامة.



واختتم المستشار محمود فوزي رئيس حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي: "عندما يوجد رخاء واستقرار للدولة سوف تزداد الحريات العامة".



في نفس اللقاء، قال المستشار محمود فوزي رئيس حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، إن المشاركة في الانتخابات مهمة جدًّا ولها دلالات إقليمية عالمية هامة.

الظروف الإقليمية

وأضاف “فوزي”: الظروف الإقليمية التي تمر بها المنطقة تحتاج إلى المشاركة الواسعة في الانتخابات الرئاسية.

مشاركة الشباب في الانتخابات الرئاسية

وتابع: أهم رسالة نعمل عليها حاليًّا هي مشاركة الشباب بنسبة كبيرة في الانتخابات الرئاسية، وقدمنا خلال الـ9 سنوات الماضية عملًا متصلًا وقدمنا رؤية واعدة.



الدعاية السلبية

وأشار: “السيسي ناجح ناجح” دعاية سلبية لا نحبها لأننا نأمل في المشاركة الواسعة للمصريين في الانتخابات الرئاسية.