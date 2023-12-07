خبير يتحدث عن مدى نجاح إسرائيل في غمر أنفاق غزة بالمياه ويكشف الأضرار وإمكانية وقوع زلزال

كشف الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، مدى نجاح إسرائيل في غمر أنفاق غزة بمياة البحر، وما هي النتائج المترتبة على ذلك.

هل تنجح إسرائيل في غمر أنفاق غزة بمياة البحر

وكتب “شراقي على صفحته الشخصية بـ”فيس بوك" تحت عنوان: هل تنجح إسرائيل فى غمر أنفاق غزة بمياه البحر؟ وماهى الأضرار البيئية؟ وقال:"

أنشأت حماس أكبر شبكة أنفاق فى العالم لمقاومة الاحتلال الصهيونى الذى لم يستطع تدميرها جوا أو برا حتى الآن، ويلوح حاليا باستخدام مياه البحر لإغراقها".

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عدد أنفاق حماس

وأضاف:" طبقا لبيانات حماس فإن عدد الأنفاق حوالى 1300 نفق، بإجمالى أطوال حوالى 500 كم، وتتنوع الأنفاق بين هجومى لاختراق الحدود، ومنها الدفاعى لاطلاق صواريخ والاختباء وغيره، ومنها اللوجستى الذى يستخدم فى الاختباء ومكان للقيادة وتخزين الأسلحة والعتاد، وهندسيا توجد الأنفاق المبطنة بخرسانة، وأخرى حفرت فى الصخور دون تبطين مع وجود دعامات".

طبيعة الأرض فى غزة



وتابع:"طبيعة الأرض فى غزة أنا ليست مستوية تماما بل أنها عبارة عن نطاقات طولية صخرية مرتفعة بينها مناطق منخفضة موازية لشاطئ البحر بطول حوالى 42 كم، تكونت فى الماضى من أمواج البحر وتتكون من صخور رملية ورملية جيرية، كما تحتوى طبقات غزة على خزانات مياه جوفية يترواح عمقها فى المتوسط حوالى 60 م".

أضرار غمر أنفاق غزة بالمياه



واستطرد أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة:"من الصعب إغراق كل الأنفاق مرة واحدة لاختلاف التضاريس وارتفاعها وانخفاضها بالنسبة لسطح البحر، وعدم معرفة أماكنها، غرق الأنفاق المسلحة لن يضر الخزان الجوفى لعدم امكانية تسرب المياه، عكس الأنفاق الصخرية غير المبطنة التى سوف تزيد ملوحة المياه الجوفية، كما أن تغطية سطح الأرض بمياه البحر سوف يقضى على المحاصيل الزراعية، ويزيد من ملوحة التربة مما يؤثر على الانتاجية فيما بعد".

واختتم:" ملء الأنفاق بالمياه لن يؤثر كثيرا فى إحداث زلازل حيث أن الأنفاق قريبة من سطح الأرض".



وأمس وثَّق مقطع فيديو وصور تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع لحظة مد قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنابيب المياه من البحر، في ما يبدو أنه محاولة لإغراق أنفاق حركة حماس في قطاع غزة.

وفي وقت سابق، أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" بأن الجيش الإسرائيلي يدرس فكرة غمر أنفاق حماس في غزة بمياه البحر.

وقالت الصحيفة نقلًا عن مصادرها إن الجيش الإسرائيلي ركب 5 محطات ضخ بالقرب من مخيم الشاطئ للاجئين في منتصف نوفمبر.

وأكدت أن المضخات قادرة على ضخ المياه من البحر الأبيض المتوسط ​​لإغراق الأنفاق خلال أسابيع قليلة.