الخميس 07 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

اقتصاد

ميتا تبدأ تشفير جميع المحادثات والمكالمات على ماسنجر وفيسبوك وتكشف السبب

شركة ميتا، فيتو
شركة ميتا، فيتو

 أعلنت شركة ميتا بلاتفورمز، أمس الأربعاء، أنها بدأت التشفير التام لجميع المحادثات والمكالمات الشخصية على "ماسنجر" و"فيسبوك".

خاصية التشفير التام

وأوضحت شركة التواصل الاجتماعي العملاقة أن "خاصية التشفير التام" ستكون متاحة للمستخدمين على الفور، ولكن قد يستغرق الأمر بعض الوقت حتى يتم تحديث جميع حسابات "ماسنجر" بالتشفير التام ليكون ضمن الإعدادات المفترضة.

وذكرت ميتا أن برنامج "ماسنجر" كان لديه في السابق خيار تشغيل خاصية التشفير التام مما يسمح بقراءة الرسائل من قبل المرسل والمتلقي فقط، ولكن مع هذا التغيير سيتم تشفير الرسائل بشكل تلقائي، نقلًا عن وكالة "رويترز".

Advertisements

عمليات القرصنة

كما قالت ميتا التي تقوم منصة "واتساب" التابعة لها بتشفير الرسائل بالفعل، إن الخاصية يمكن أن تساعد في حماية المستخدمين من عمليات القرصنة والمحتالين والمجرمين.

أزمة قراءة الرسائل

يشار إلى أنه في عام 2019، أرسل مسؤولون من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا رسالة إلى فيسبوك بعد أن أعلنت المنصة عن محور للرسائل المشفرة يطلبون منها وقف تنفيذها بسبب مخاوف تتعلق بإنفاذ القانون.

وعندما سُئل متحدث باسم ميتا عن كيفية معالجة الشركة لمثل هذه المخاوف، قال إن التشفير "يساعد في الحفاظ على أمان الأشخاص" من المتسللين والمحتالين والمجرمين.

وأضاف أن الشركة لا تعتقد أن الناس يريدونها أن تقرأ رسائلهم الخاصة، لذلك قامت بتطوير إجراءات أمان قوية لمنع إساءة الاستخدام وكشفها ومكافحتها مع الحفاظ على الأمن عبر الإنترنت.

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار ، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

شركة ميتا بلاتفورمز التشفير التام لجميع المحادثات ماسنجر فيسبوك خاصية التشفير التام تشفير الرسائل واتساب عمليات القرصنة

الأكثر قراءة

أقوى أداة لوقف حرب غزة، ما هي المادة 99 التي أرعبت إسرائيل؟ وحالات استخدمت فيها

ميتا تبدأ تشفير جميع المحادثات والمكالمات على ماسنجر وفيسبوك وتكشف السبب

بعد سقوط الكبار، جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 2024

حقيقة أم أساطير، قصة أقدم قبر عرفته البشرية في مصر

كواليس حسم أحمد فتوح قرار انتقاله للأهلى.. برعاية «ملعب الشحات» واتصالات كهربا ودعم إمام عاشور

خبير يتحدث عن مدى نجاح إسرائيل في غمر أنفاق غزة بالمياه ويكشف الأضرار وإمكانية وقوع زلزال

إسبانيا تصفع إسرائيل وتدعم جوتيريش في تفعيله المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة بشأن غزة

بصورة غير تقليدية، كلية الدعوة الإسلامية تعلن عن مؤتمرها الثالث

Advertisements

منوعات

المزيد

حقيقة أم أساطير، قصة أقدم قبر عرفته البشرية في مصر

معاصرة وهذا مصير نادي التعري، إصدار النسخة الجديدة للعبة GTA 6 (فيديو)

لسنا مستعمرة، ولي عهد السعودية يتدخل لتصحيح خطأ ترجمة خلال لقاء بوتين (فيديو)

رحماء حتى على الحيوانات، قصة الكلب الأسير في غزة تكشف زيف ادعاءات نتنياهو

المزيد

خدمات

المزيد

المتر يصل إلى 186 ألف جنيه، مزاد علني لمحال تجارية بـ 4 أحياء بالعبور الجديدة

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء 6-12-2023 في ختام التعاملات

سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 6-12-2023 في ختام التعاملات

انخفاض أسعار الذهب اليوم الأربعاء خلال التعاملات المسائية

المزيد

انفوجراف

أغلق الهاتف في وجه أم كلثوم.. محطات في مشوار الملحن المشاكس حلمي بكر (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 7 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 7 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الخميس 7 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية