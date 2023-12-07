معاصرة وهذا مصير نادي التعري، إصدار النسخة الجديدة للعبة GTA 6 (فيديو)

أصدرت شركة "Games Rockstar" لألعاب الفيديو المقطع الدعائي الأول للعبة "GTA6" أو "GRAND THEFT AUTO VI".

ولعبة GTA6 هي الجيل التالي في سلسلة ألعاب الفيديو الشهيرة، منذ أن طرحت الشركة الأمريكية لعبة Grand Theft Auto V قبل 10 سنوات.



وكان محبو اللعبة مشغولين بلعبة "GTA ONLINE" المتوفرة على الإنترنت إضافة إلى بعض الإصدارات المعاد إصدارها، لكنهم كانوا ينتظرون المزيد من الإثارة في الإصدار الجديد.



ويظهر المقطع الدعائي إمكانية البث المباشر للعبة عبر تطبيق "إنستجرام"، وبذلك تبدو لعبة GTA6 معاصرة للغاية، وليست لعبة تدور أحداثها في حقبة الثمانينيات مثل إصدارGrand Theft Auto" : Vice CITY" لعام 2002.

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وتتضمن النسخة الجديدة من اللعبة إمكانية اللعب بشخصية أنثوية، وإضافة حديقة إيفرجليدز الوطنية المستنقعية في فلوريدا والقارب الهوائي وبعض مظاهر الحياة البرية ونادي التعري في أماكن ومعالم اللعبة.