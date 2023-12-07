بعد انتشاره في دول أوروبا، ما هو مرض الميكوبلازما الرئوية، وطرق العدوى به؟

الميكوبلازما الرئوية، مرض خطير يصيب الجهاز التنفسي وظهر في عدد من الدول منها الصين وايطاليا وامريكا ودول أوروبا.

وحذر الأطباء من الميكوبلازما الرئوية وهي عدوى بكتيرية شائعة من المحتمل أن تسبب ارتفاعًا في حالات “الالتهاب الرئوي”، ويأتي خطر الميكوبلازما الرئوية في أنها تتزامن مع موسم الشتاء وتسبب زيادة معدلات التردد على المستشفيات في ظل وجود فيروسات تنفسية منها الفيروس المخلوي التنفسي، والفيروس الغدي، والأنفلونزا.

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الميكوبلازما الرئوية

وبحسب مركز مكافحة الأمراض الأمريكي CDC يمكن أن تسبب الميكوبلازما الرئوية تلف الجهاز التنفسي (الحنجرة والرئتين والقصبة الهوائية ويمكن أن يصاب الأشخاص بالبكتيريا في الأنف أو الفم دون أن يصابوا بالمرض).

تنتقل العدوى ببكتيريا الميكوبلازما الرئوية للآخرين عن طريق السعال أو العطس.

طرق العدوى بالميكوبلازما الرئوية

عندما يسعل أو يعطس شخص مصاب بالميكوبلازما الرئوية، فإنه ينتج قطرات تنفسية صغيرة تحتوي على البكتيريا، يمكن أن يصاب أشخاص آخرون بالعدوى إذا تنفسوا تلك القطرات.

معظم الأشخاص الذين يقضون فترة قصيرة من الوقت مع شخص مريض لا يصابون بالعدوى. ومع ذلك، غالبًا ما تنتشر البكتيريا بين الأشخاص الذين يعيشون معًا لأنهم يقضون الكثير من الوقت معًا، وتحدث الإصابة في الغالب في الأماكن المزدحمة.

ما هي الميكوبلازما الرئوية؟

الميكوبلازما الرئوية هي بكتيريا تسبب عادة عدوى خفيفة، مع أعراض مشابهة لنزلات البرد.

ونادرًا ما يتطلب الأمر دخول المستشفى، ولكن في بعض الأحيان يمكن أن يستمر السعال لأسابيع، ويكون الأطفال الأصغر سنا الذين لديهم جهاز مناعي ناشئ أكثر عرضة لخطر الإصابة بالالتهاب الرئوي.

ماذا أفعل إذا أصبت بالميكوبلازما الرئوية؟

ويتعافى معظم الأشخاص من العدوى بمفردهم أو باستخدام الأدوية المتاحة دون وصفة طبية للمساعدة في تخفيف الأعراض، لكن المرض الأكثر شدة يتطلب عادة تناول المضادات الحيوية.

ولأن الصين لديها أعلى نسبة في العالم من الميكوبلازما الرئوية المقاومة لفئة من المضادات الحيوية تسمى الماكروليدات وما يصل إلى 60% إلى 70% من حالات البالغين وما يصل إلى 80% من الحالات لدى الأطفال لا يستجيبون لعقار زيثروماكس.

وعدوى الميكوبلازما الرئوية أكثر شيوعًا بين الشباب والأطفال في سن المدرسة، ولكنها يمكن أن تؤثر على أي شخص كما ان الأشخاص الذين يعيشون ويعملون في أماكن مزدحمة معرضون لخطر متزايد.

الفئات الأكثر عرضة لعدوى الميكوبلازما الرئوية

الأشخاص المعرضون لخطر متزايد للإصابة بالعدوى الخطيرة هم:

أصحاب أمراض الجهاز التنفسي.

مرضى ضعف الجهاز المناعي.

الميكوبلازما الرئوية، فيتو

يمكن أن يصاب الأشخاص بالميكوبلازما الرئوية أكثر من مرة، على الرغم من عدم وجود لقاح للوقاية من عدوى المفطورة الرئوية، إلا أن هناك أشياء يمكن القيام بها لحماية أنفسهم والآخرين.

النظافة الجيدة

مثل العديد من جراثيم الجهاز التنفسي، تنتشر المفطورة الرئوية بشكل شائع عن طريق السعال والعطس.

نصائح للحماية من الميكوبلازما الرئوية

ويوجد بعض النصائح للحماية من الميكوبلازما الرئوية

1-قم بتغطية فمك وأنفك بمنديل عند السعال أو العطس.

2-ضع مناديلك المستعملة في سلة المهملات.

3-إذا لم يكن لديك منديل، قم بالسعال أو العطس في الجزء العلوي من كمك أو مرفقك، وليس في يديك.

4-اغسل يديك كثيرًا بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل.

5-إذا لم يتوفر الماء والصابون، استخدم مطهرًا لليدين يحتوي على الكحول.