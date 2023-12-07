خبير اقتصادي يكشف دور رئيس جهاز حماية المستهلك المقال في انفلات أسعار السلع

كشف الدكتور عادل عامر الخبير الاقتصادي ورئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والاجتماعية، عن تأثير العمليات الاحتكارية للسلع على الاقتصاد المصري، ودور الحكومة في مواجهتها، بالتزامن مع الارتفاع الكبير للأسعار داخل الأسواق، مما جعل المواطنين يعانون بشكل كبير بسبب الزيادة المستمرة في معدلات التضخم.

تأثير العمليات الاحتكارية للسلع على الاقتصاد المصري

وقال “عامر” في تصريحات خاصة لـ "فيتو"، إن الاقتصاد المصري دخلت فيه العمليات الاحتكارية لمختلف أنواع السلع، مما جعل السوق تباع فيه السلعة بسعرين مختلفين، مما يؤكد عدم وجود سيطرة على السوق من الأجهزة المعنية للدولة.

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الاقتصاد المصري، فيتو

قرارات تعويم الجنيه أمام الدولار

وأضاف، أن الحكومة على مدار السنوات الأخيرة اتخذت قرارات تعويم الجنيه أمام الدولار أكثر من مرة، موضحا أن الغرض من ذلك هو ضرب سائر الأسعار المتفاوتة في الصرافة والسوق الحرة، وتوحيد سعر الصرف، حتى لا يتضرر المستثمر في السوق نتيجة تضارب الأسعار.

إقالة رئيس جهاز حماية المستهلك

وعن قرار إقالة رئيس جهاز حماية المستهلك، أكد أنه من الضروري إقالة أي مسؤول مقصر في عمله، وإيجاد كفاءات قادرة على مواجهة التحديات وإيجاد الحلول المناسبة لها، موضحًا أن جهاز حماية المستهلك هو المنوط به الخدمة الاقتصادية من الدرجة الأولى، وهي حماية المستهلك والاقتصاد المصري والتجارة الداخلية، حتى يكون هناك اطمئنان شعبي، وعدم وجود حراك اجتماعي داخلي.

وأوضح أن جهاز حماية المستهلك منوط به أمرين، سياسي واقتصادي، وفي حالة وجود خلل داخل الجهاز، أدى إلى النتيجة التي نشاهدها الآن في الأسواق، مما نتج عنها الكثير من الأسعار الاحتكارية والمضاربات في أسعار السوق، أدى إلى ارتفاع أسعار السلع بنسب غير مسبوقة، والاستفادة بتجارة الأزمات.