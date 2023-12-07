بعد سقوط الكبار، جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 2024

الدوري الإنجليزي، انطلقت مباريات الجولة الـ15 من الدوري الإنجليزي أول أمس الثلاثاء، وشهدت النتائج التالية:

نتائج مباريات الجولة الـ15 من الدوري الإنجليزي

وولفرهامبتون (1-0) بيرنلي

لوتون تاون (3-4) أرسنال

برايتون (2-1) برينتنفورد

شيفيلد يونايتد (0-2) ليفربول

فولهام (5-0) نوتينجهام فورست

كريستال بالاس (0-2) بورنموث

أستون فيلا (1-0) مانشستر سيتي

مانشستر يونايتد (2-1) تشيلسي

وتختتم اليوم الخميس، منافسات الجولة الـ15 من الدوري الإنجليزي للموسم الحالي 2023/2024.

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ومن المقرر أن تقام اليوم المباريات التالية:

إيفرتون × نيوكاسل - 9:30 مساء

توتنهام × وست هام يونايتد - 10:15 مساء

نتيجة مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد

واصل ليفربول زحفه نحو صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج" محققًا فوزًا اقتصاديًّا على حساب شيفيلد يونايتد.

وخلال المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب برامول لين، معقل شيفيلد، خطف ليفربول هدفًا في كل شوط ليفوز على أصحاب الأرض 2-0 بأقل جهد، ضمن منافسات الجولة 15 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

نتيجة مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي

وحقق فريق مانشستر يونايتد الفوز أمام ضيفه تشيلسي بنتيجة 2-1، في المباراة التي جرت على ملعب أولد ترافورد، في الجولة الخامسة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز البريميرليج، مساء الأربعاء.

سجل سكوت مكتوميناي هدفي مانشستر يونايتد في الدقيقتين 19 و69، وسجَّل بالمر هدف فريق تشيلسي في الدقيقة 45.

وأضاع برونو فيرنانديز ضربة جزاء لفريق مانشستر يونايتد في الدقيقة 9.

نتيجة مباراة أستون فيلا ومانشستر سيتي

وفي نفس الجولة، تلقى مانشستر سيتي صفعة قوية في حملته للحفاظ على لقب الدوري الإنجليزي للموسم الرابع على التوالي بعد سقوطه على أرض أستون فيلا بهدف دون رد.

وتمكن أصحاب الأرض من فرض منطقهم على الضيوف، حيث كان أستون فيلا الأخطر على مدار شوطي المباراة، وحاول في أكثر من مناسبة خطف هدف التقدم وهو ما تحقق له في الدقيقة 74 عبر نجمه ليون بايلي من تسديدة قوية غيرت اتجاهها وسكنت شباك الحارس إيدرسون مورايس.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 2024

أرسنال: 36 نقطة

ليفربول: 34 نقطة

أستون فيلا: 32 نقطة

مانشستر سيتي: 30 نقطة

توتنهام: 27 نقطة

مانشستر يونايتد: 27 نقطة