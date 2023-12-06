أخبار مصر: عودة خدمة الإنترنت وتعويض جميع المستخدمين، موعد إنهاء حرب غزة، الموت يفجع شمس البارودي، صدمة عن أسعار الذهب 2024

أخبار مصر والعالم، نشرت " فيتو" على مدى الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

جاءت أهم الأخبار كالتالي:

المصرية للاتصالات تعلن عودة خدمة الإنترنت بالكامل وتعوض جميع المستخدمين بـ 10 جيجابايت

انتظمت خدمات الإنترنت بشكل كامل وفقا لما أعلنته الشركة المصرية للاتصالات من انتظام خدمة الإنترنت بالكامل على مستوى الجمهورية.

إعلام عبري يكشف الموعد الذي حددته أمريكا لإسرائيل لإنهاء الحرب على غزة (فيديو)

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، أمس الثلاثاء، بأن الولايات المتحدة حددت لإسرائيل موعدًا نهائيًّا لإنهاء الحرب الدائرة على قطاع غزة.

فيديو وصور للحظة بدء الجيش الإسرائيلي ملء أنفاق غزة بالمياه

وثَّق مقطع فيديو وصور تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع لحظة مد قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنابيب المياه من البحر، في ما يبدو أنه محاولة لإغراق أنفاق حركة حماس في قطاع غزة.

مجزرة جديدة، عشرات الشهداء والمصابين في قصف إسرائيلي فجرا على مخيم جباليا (فيديو)

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الأربعاء، بسقوط عشرات القتلى والجرحى جراء غارات إسرائيلية استهدفت منازل عائلتي صقر وفرج الله في "البلوك 2" بمخيم جباليا فجر اليوم الأربعاء.

بعد سيول مرسى علم، الأرصاد تحذر من طقس اليوم وتكشف أماكن سقوط الأمطار

حالة الطقس اليوم، حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من حالة الطقس اليوم الأربعاء، مؤكدة أن طقس اليوم يشهد ظاهرتين جويتين مقلقتين ويجب الحذر منهما.

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اللهم أجرنا في مصيبتنا، الموت يفجع مجددا الفنانة شمس البارودي بعد وفاة ابنها

أعلنت الفنانة القديرة المعتزلة شمس البارودي، وفاة زوج شقيقتها المستشار عادل حسن إسماعيل.

على خطى نتنياهو، مسؤولة إسرائيلية: حماس خدرت رهائن كي يبدوا "سعداء"

زعمت مسؤولة ملف الرهائن في وزارة الصحة الإسرائيلية، الثلاثاء، أن حركة حماس قامت بتخدير رهائن كي يبدوا "هادئين وسعداء" لدى الإفراج عنهم في غزة.

التهم طابقين كاملين، حريق هائل بـ هايبر ماركت شهير في الإسكندرية (صور)

نشب حريق هائل بـ "هايبر ماركت" شهير بشارع محمد نجيب بمنطقة سيدي بشر بحي المنتزه أول شرق الإسكندرية.

اشتباكات ضارية بين المقاومة والقوات الإسرائيلية في غزة، و9 قتلى لـ جيش الاحتلال بينهم 5 ضباط

أفادت وسائل إعلام، اليوم الأربعاء، بأن عشرات الدبابات والمدرعات ومعها حفارات جرافات عسكرية، مدعومة بغطاء جوي المسيرات والطيران الحربي، طوقت مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

سيف زاهر: الأهلي يفاوض ثنائيا هجوميا أحدهما أجنبي

أكد الإعلامي سيف زاهر أن لجنة التعاقدات بالنادي الأهلي، بدأت التفاوض من لاعبين في مركز رأس الحربة، أحدهما أجنبي والثاني مهاجم محلي، من أجل ضمهما خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

حماس: لا مفاوضات أو تبادل أسرى حتى توقف الحرب وإسرائيل لم تستطع تحرير محتجز واحد إلا بشروطنا

أكد أسامة حمدان القيادي في حركة حماس أنه لن تكون هناك مفاوضات أو تبادل للمحتجزين حتى يتوقف القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.

اليوم، آخر مؤتمر جماهيري للمرشح الرئاسي حازم عمر قبل الصمت الانتخابي

تعقد الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، اليوم الأربعاء، المؤتمر الجماهيري الرابع والأخير بمدينة بنها بمحافظة القليوبية، قبل بدء الصمت الانتخابي، استعدادًا لإجراء الانتخابات الرئاسية في الداخل بداية من الأحد المقبل ولمدة 3 أيام.

فرحة منقوصة، خبير يكشف توقعاته لأسعار الذهب في العام الجديد

يتوقع بارت ميليك، المحلل الاقتصادي العالمي، المدير بشركة تي دي سيكيوريتيز، أن الذهب سيصل سعره إلى 2100 دولار خلال الربع الثاني من العام الجديد 2024.

رغم استهداف بائعيها، قفزة في مبيعات الكوفية الفلسطينية في أمريكا (صور)

رغم المضايقات التي واجهوها من قوات الأمن، أعلن موزعون أمريكيون ارتفاع مبيعات "الكوفية الفلسطينية" على نحو غير مسبوق منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية، في شهر أكتوبر الماضي، حتى مع إزالة قوات الأمن للكوفية بالقوة في بعض الاحتجاجات وإفادة واضعيها باستهدافهم بإساءات لفظية وجسدية.

ميدو يحذر من كارثة حال عودة فتوح إلى الزمالك ويكشف موقف فيتوريا النهائي لضم اللاعب للفراعنة

كشف الإعلامي أحمد حسام ميدو، عن مفاجأة بشأن انضمام أحمد فتوح، لاعب الزمالك، إلى معسكر الفراعنة القادم.

سامحوني مش عايزة أضايقكم، شريهان تتخذ قرارا صعبا في عيد ميلادها بسبب أحداث غزة

أعلنت الفنانة شريهان إلغاء احتفالها بعيد ميلادها الذي يصادف اليوم الأربعاء، تضامنًا مع شهداء غزة الذين استشهدوا جراء العدوان الصهيوني الغاشم.

فاق حقبة ما قبل الثورة الصناعية، عام 2023 "الأكثر حرًا" في تاريخ الكرة الأرضية

أعلن مرصد كوبرنيكوس الأوروبي، اليوم الأربعاء، أن العام 2023 سيكون "الأكثر حرًّا" في التاريخ المسجّل بعد أن كان نوفمبر الماضي"استثنائيًا" إذ أصبح سادس شهر على التوالي يحطّم أرقام حرّ قياسية.

المستندات المطلوبة لتركيب عداد مياه لعمارة بالمدن الجديدة

حددت هيئة المجتمعات العمرانية الأوراق المطلوبة للتعاقد على عداد مياه رئيسى لقطعة أرض أو فيلا أو عمارة بالمدن الجديدة.

زيلينسكي يلغي بشكل مفاجئ خطابا كان مقررا أن يوجهه للكونجرس الأمريكي

بشكل مفاجئ، ألغى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمس الثلاثاء، مشاركته المقررة عبر الفيديو في جلسة مع أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي حيث تجري مفاوضات شاقة حول حزمة مساعدات جديدة تكتسي أهمية كبرى لكييف.

ميدو: حل أزمة القيد في الزمالك قريبا وهذا ما حدث بصفقة عمر كمال بين الأهلي والزمالك

أكد الإعلامي أحمد حسام ميدو، أن الزمالك سيتمكن من حل أزمة القيد خلال الشتاء القادم.

أثبت فعاليته على الفئران، لقاح خارق لعلاج التوحد، وهذا ما اكتشفه العلماء

طور علماء صينيون “لقاحًا خارقًا” من شأنه أن يُعالج مرض التوحد، لكنهم أجروا تجاربهم لهذا اللقاح على الفئران حتى الآن، وأعطت نتائج إيجابية جيدة وغير متوقعة، وهو ما يمنح أملًا كبيرًا في أن يتمكنوا من تطبيق العلاج على البشر قريبًا.

الصفع مقابل المال ورسوم إضافية لاحمرار الخدود، مطعم يقدم أغرب خدمة في العالم (فيديو)

في واقعة لم يشهدها العالم من قبل، أقدم أحد المطاعم اليابانية على تقديم أغرب خدمة في العالم، تتمثل في قيام موظفي المطعم بصفع الزبائن على وجوههم قبل تقديم الوجبات لهم.