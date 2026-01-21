أولى المفاجآت، الجزائر تخسر أمام نيجيريا في كأس الأمم الأفريقية لليد

18 حجم الخط

أمم أفريقيا، حقق منتخب نيجيريا مفاجأة مدوية، بالفوز على منتخب الجزائر بنتيجة (25-23)، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات، ببطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد، المقامة حاليا في رواندا بمشاركة 16 منتخبا.

ويلعب منتخب الجزائر ضمن المجموعة الأولى رفقة منتخبات، نيجيريا وزامبيا ورواندا.

ويخوض منتخب الجزائر مباراته الثانية في دور المجموعات أمام منتخب زامبيا غدا الخميس.

مصر تفوز على الجابون

حقق المنتخب الوطني لكرة اليد بقيادة المدير الفني الإسباني تشافي باسكوال، فوزا هاما على نظيره الجابوني بنتيجة (36-25)، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا في رواندا.

وكان الشوط الأول قد انتهى لصالح منتخب الفراعنة بنتيجة (19-14).

ويحتل منتخب مصر حاليا وصافة ترتيب المجموعة الثانية بفارق الأهداف عن منتخب أنجولا صاحب المركز الأول.

ويأتي ترتيب مجموعة منتخب مصر كالتالي:

1- أنجولا | نقطتان

2- مصر | نقطتان

3- الجابون | بدون نقاط

4- أوغندا | بدون نقاط

ويشارك منتخب مصر في البطولة ضمن المجموعة التي تضم منتخبات الجابون وأنجولا وأوغندا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.