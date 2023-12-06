بعد سيول مرسى علم، الأرصاد تحذر من طقس اليوم وتكشف أماكن سقوط الأمطار

حالة الطقس اليوم، حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من حالة الطقس اليوم الأربعاء، مؤكدة أن طقس اليوم يشهد ظاهرتين جويتين مقلقتين ويجب الحذر منهما.

وأضافت هيئة الأرصاد أن طقس اليوم يشهد شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية قد تكون كثيفة، أحيانا على مناطق من الوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد.

فرص سقوط أمطار



كما أن الفرصة مهيأة لسقوط أمطارخفيفه على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية والشرقية ووسط سيناء ومدن القناة، كما يشهد جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر أمطار خفيفة بنسبة حوث 30 %.

Advertisements



وأشارت إلى أن درجة الحرارة العظمى اليوم على القاهرة الكبرى ٢٣ درجة مئوية.

سيول مرسى علم

ومساء أمس أعلنت الهيئة العامة للطرق والكباري في بيان، عن وجود سيول كثيفة جنوب وغرب مرسى علم (المنطقة التاسعة/ البحر الأحمر) ونتج عن ذلك قطع فى طريق مرسى علم / إدفو عند كم ٣٥، كم ٥٥ اتجاه إدفو بالإضافة إلى قطع فى طريق مرسى علم / برنيس عند كم ٧٠ أبو غصون جنوب مرسى علم.

وتم التنسيق مع المرور ومحافظة البحر الأحمر وتم غلق طريق(مرسى علم / إدفو )، غلق طريق (مرسى علم / برنيس) كما تم الدفع بالمعدات وفرق الصيانة باتجاه مرسى علم لإجراء أعمال الصيانة اللازمة بعد انتهاء السيول.

سيول مرسى علم