ميدو: حل أزمة القيد في الزمالك قريبا وهذا ما حدث بصفقة عمر كمال بين الأهلي والزمالك

أكد الإعلامي أحمد حسام ميدو، أن الزمالك سيتمكن من حل أزمة القيد خلال الشتاء القادم.



وقال ميدو في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الزمالك سيفتح القيد في الفترة المقبلة".



وأضاف: "نادي فيوتشر منح مهلة لعمر كمال عبد الواحد لحسم قراره والاختيار بين الانتقال إلى الأهلي أو الزمالك".



وتابع: "الأهلي والزمالك وافقا على دفع قيمة الصفقة التي طلبها نادي فيوتشر، إلا أن مسؤولي الزمالك أبلغا عمر كمال عبد الواحد أنه لم يحسم ملف القيد حتى الآن، لذا قرر اللاعب الانتقال إلى الأهلي".

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فيما أكد معتمد جمال، للاعبين أنهم كانوا على قدر المسؤولية ونفذوا كل المطلوب منهم بالشكل الأمثل، وأعرب عن سعادته بالروح الموجودة بين جميع الأفراد سواء الذين شاركوا بصورة أساسية أو البدلاء والمستبعدين.

وطالب المدير الفني الجميع بمواصلة العمل وغلق صفحة الكونفدرالية الإفريقية بشكل مؤقت والتركيز في مواجهة الاتحاد السكندري المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز، خاصة أنها مباراة صعبة وأمام فريق يمتلك عناصر جيدة، وشدد على ضرورة تحقيق الفوز في اللقاء.

وفي نهاية الجلسة شرح معتمد جمال بعض المواقف الفنية الخاصة والأمور التي سيتم تنفيذها في التدريبات استعدادًا للقاء المقبل.

من ناحية أخرى، خاض حسام عبد المجيد مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات تأهيلية خاصة على هامش المران الذي أقيم عصر اليوم الثلاثاء على ملعب النادي، استعدادًا لمواجهة الاتحاد السكندري المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وشارك اللاعب في الجزء الأول البدني من المران مع اللاعبين، وبعدها واصل التدريبات بشكل منفرد على هامش المران.

وأدى حسام عبد المجيد مجموعة من التدريبات بالكرة تحت قيادة علاء رجب مخطط الأحمال مرتديًا "قناعًا واقيًا" على وجهه، بسبب الإصابة التي يعاني منها في الأنف.

ويستعد فريق الزمالك للقاء الاتحاد السكندري، المقرر له في السابعة مساء يوم الخميس المقبل باستاد السلام، ضمن مباريات الجولة الثامنة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

حرص الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الدكتور محمد أسامة، على وضع برنامج تأهيلي يوسف أوباما صانع ألعاب الفريق، على هامش المران الذي أقيم عصر اليوم الثلاثاء على ملعب النادي، استعدادًا لمواجهة الاتحاد السكندري المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

يأتي ذلك بسبب معاناة اللاعب من إصابة بكدمة في العضلة الأمامية، تعرض لها خلال مباراة الزمالك الأخيرة أمام سوار الغيني في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وقام الجهاز الطبي للزمالك بقيادة الدكتور محمد أسامة بإجراء فحوصات طبية لـ"يوسف أوباما"، وبناء عليه تم وضع برنامج تأهيلي وعلاجي لتجهيزه بالشكل الأمثل للمشاركة مع الفريق في الفترة المقبلة.

وأدى يوسف أوباما جلسة علاجية داخل العيادة الخاصة بالفريق الأول بمقر النادي، بعدها خاض مجموعة من التدريبات التأهيلية المتنوعة داخل أرضية الملعب تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق، وحرص الدكتور محمد أسامة على الاطمئنان على اللاعب ومتابعة حالته.

ويستعد فريق الزمالك للقاء الاتحاد السكندري، المقرر له في السابعة مساء يوم الخميس المقبل باستاد السلام، ضمن مباريات الجولة الثامنة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، برنامجًا تأهيليًّا خاصًّا للثنائي محمود عبد الرازق "شيكابالا" ومحمد عبد الشافي لاعبا الفريق، على هامش المران الذي أقيم عصر اليوم الثلاثاء على ملعب النادي استعدادًا لمواجهة الاتحاد السكندري المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وأدى "شيكابالا" ومحمد عبد الشافي مجموعة من التدريبات التأهيلية المتنوعة والاستشفائية داخل صالة الجيمانيزيوم بمقر النادي لعلاج الإرهاق.

ولم يشارك الثنائي في باقي فقرات المران بناء على قرار الجهاز الفني للفريق بقيادة معتمد جمال بالتنسيق مع الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أسامة، لتجهيزهما بالشكل الأمثل للمباريات المقبلة.