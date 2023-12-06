الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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خارج الحدود

إعلام عبري يكشف الموعد الذي حددته أمريكا لإسرائيل لإنهاء الحرب على غزة (فيديو)

بايدن ورئيس الوزراء
بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي، فيتو

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، أمس الثلاثاء، بأن الولايات المتحدة حددت لإسرائيل موعدًا نهائيًّا لإنهاء الحرب الدائرة على قطاع غزة.


وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، مساء الثلاثاء، بأن الإدارة الأمريكية قد حددت لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، موعدًا نهائيًّا لإنهاء الحرب الدائرة على غزة، وهو موعد بداية العام المقبل.

 

موعد الانتخابات الأمريكية

وناقشت القناة الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني على "إكس" مدى ارتباط هذا التاريخ بموعد الانتخابات الأمريكية.

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طوفان الأقصى

وفي سياق متصل، قال رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية الإسرائيلي الأسبق، الجنرال عاموس مالخا، إن بلاده فشلت أمام عملية "طوفان الأقصى" التي أعلنتها حركة حماس في 7 أكتوبر الماضي.

وكانت كتائب "القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، قد نشرت، في وقت سابق أمس الثلاثاء، لقطات توثق رصد عناصرها لثكنة مكتظة بجنود إسرائيليين قبل تفخيخها وتفجيرها في منطقة جحر الديك في قطاع غزة.


ويبين التسجيل المصور مشاهد لخروج أحد عناصر "حماس" من خندق داخل ثكنة عسكرية إسرائيلية من أجل رصد الثكنة قبل تفخيخها وتفجيرها في منطقة جحر الديك في قطاع غزة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح يوم 1 ديسمبر الجاري، استئناف العمليات القتالية ضد حركة "حماس" في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أطلق من القطاع، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع.


وحمَّلت حركة "حماس" المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.


وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية، والتي استمرت لسبعة أيام، عند الساعة 7:00 من صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر الجاري، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.

 

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