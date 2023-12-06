فيديو وصور للحظة بدء الجيش الإسرائيلي ملء أنفاق غزة بالمياه

وثَّق مقطع فيديو وصور تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع لحظة مد قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنابيب المياه من البحر، في ما يبدو أنه محاولة لإغراق أنفاق حركة حماس في قطاع غزة.

وفي وقت سابق، أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" بأن الجيش الإسرائيلي يدرس فكرة غمر أنفاق حماس في غزة بمياه البحر.

المخطط السري لإغراق انفاق غزة. pic.twitter.com/W8gdCc6yJe — إيدي كوهين אדי כהן 🇮🇱 (@EdyCohen) December 5, 2023

وقالت الصحيفة نقلًا عن مصادرها إن الجيش الإسرائيلي ركب 5 محطات ضخ بالقرب من مخيم الشاطئ للاجئين في منتصف نوفمبر.

وأكدت أن المضخات قادرة على ضخ المياه من البحر الأبيض المتوسط ​​لإغراق الأنفاق خلال أسابيع قليلة.

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والأحد، زعم الجيش الإسرائيلي اكتشاف 800 فتحة نفق منذ بدء القتال بغزة وتدمير نحو 500 منها، في إطار مجهوده الرامي إلى تدمير البنى التحتية تحت الأرضية التابعة لحماس.

وزعم أنه تم الكشف عن فتحات الأنفاق داخل المناطق المدنية، والعثور على عدد منها بجوار مبان مدنية حساسة، مثل المؤسسات التعليمية، ورياض الأطفال، والمساجد وملاعب الأطفال، أو داخلها.

في غضون ذلك، قالت مصادر لصحيفة "فايننشال تايمز" إن شبكة الأنفاق التي أنشأتها حركة "حماس" أكبر من شبكة قطار أنفاق لندن، كما أنها محصنة ضد طائرة الاستطلاع الإسرائيلية بدون طيار.

واعتبر مسؤول سابق في وكالة المخابرات المركزية، أن إغراق الأنفاق على المدى الطويل قد يجبر "حماس" على تركها، لكن إذا تم إطلاق المياه المالحة فيها، فإن "هذا سيؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية" في القطاع.

وتابعت صحيفة "وول ستريت جورنال"، قولها بأن بعض المسؤولين الأمريكيين السابقين يعتقدون أن مثل هذا الإجراء يمكن أن يضع بايدن وإدارته في موقف صعب ويؤدي إلى إدانة من العالم أجمع. كما أن المسلحين المختبئين هناك سيتمكنون من مغادرتها خلال الوقت الذي يستغرقه غمر الأنفاق.

واستندت الصحيفة في معلوماتها إلى ما نقلته عن مسؤولين أمريكيين، ذكروا أن المضخات التي يمكنها نقل آلاف الأمتار المكعبة من المياه في الساعة وإغراق شبكة الأنفاق بغضون أسابيع، تم تركيبها على بعد 1600 متر إلى الشمال من "مخيم الشاطئ" للاجئين. لكن لم يتضح بعد، ما إذا كانت إسرائيل ستفكر باستخدامها قبل إطلاق سراح جميع الرهائن، ممن سبق لحماس أن ذكرت أنها أخفتهم في "أماكن وأنفاق آمنة" من دون أن تفصح عن المزيد.