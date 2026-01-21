هشام عز العرب: طريقة عرض فكرة "المقايضة الكبرى" خطأ ومشكلة مصر في حجم الإيرادات

18 حجم الخط

قال هشام عز العرب الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي، إن القطاع المصرفي في مصر والمنطقة يتمتع بقدرة عالية على تحمل الأزمات، مستفيدا من خبرات متراكمة بعد سلسلة صدمات كبرى منذ عام 2011، ما عزز نهج البنوك في إدارة المخاطر والسيولة والاحتياطيات على أساس أسوأ السيناريوهات المحتملة.

وأوضح عز العرب أن قدرة البنوك على الصمود لا تقاس فقط بالأرقام والمؤشرات المالية، بل بقدرتها على اتخاذ قرارات سريعة والاستمرار في التمويل ودعم الاقتصاد، معتبرا أن الأرباح ضرورية لبناء القاعدة الرأسمالية والنمو، لكنها لا تكفي وحدها للحكم على قوة المؤسسة، التي يجب أن تُقاس أيضًا بدورها التنموي وتأثيرها في المجتمع، بحسب CNBC عربية.

صفقة المقايضة الكبرى

وفي ما يتعلق بالجدل حول ما يعرف بـ "صفقة المقايضة الكبرى"، شدد عز العرب على رفضه التام للفكرة بصيغتها المطروحة، لافتا إلى أن المقارنة مع التجربة الأمريكية غير دقيقة نظرا لاختلاف طبيعة الاقتصاد وعملة الاحتياطي.

مشكلة الدين في مصر

وأكد أن مشكلة الدين في مصر لا تكمن في حجمه بقدر ما تكمن في الإيرادات العامة، مشيرا إلى أن نسبة إيرادات الدولة إلى الناتج المحلي تُعد من بين الأدنى مقارنة بالأسواق الناشئة، منوهًا إلى أن السردية الوطنية تستهدف خفض نسبة الدين للناتج المحلي لنحو 70%.

وعن أداء البنك التجاري الدولي، نفى عز العرب الادعاءات بأن أرباح البنوك تأتي أساسا من التعامل مع الحكومة، ولفت إلى أن نسبة القروض إلى الودائع في البنك تجاوزت 70%، ما يعكس اعتماد البنك على النشاط التجاري والتمويلي، وليس على الاستفادة من أسعار الفائدة على الدين الحكومي، متوقعا انخفاض الفائدة في مصر إلى ما بين 12% إلى 13% بنهاية 2026.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.