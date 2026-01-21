الأربعاء 21 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

هشام عز العرب: طريقة عرض فكرة "المقايضة الكبرى" خطأ ومشكلة مصر في حجم الإيرادات

هشام عز العرب الرئيس
هشام عز العرب الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي
18 حجم الخط

قال هشام عز العرب الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي، إن القطاع المصرفي في مصر والمنطقة يتمتع بقدرة عالية على تحمل الأزمات، مستفيدا من خبرات متراكمة بعد سلسلة صدمات كبرى منذ عام 2011، ما عزز نهج البنوك في إدارة المخاطر والسيولة والاحتياطيات على أساس أسوأ السيناريوهات المحتملة.

وأوضح عز العرب أن قدرة البنوك على الصمود لا تقاس فقط بالأرقام والمؤشرات المالية، بل بقدرتها على اتخاذ قرارات سريعة والاستمرار في التمويل ودعم الاقتصاد، معتبرا أن الأرباح ضرورية لبناء القاعدة الرأسمالية والنمو، لكنها لا تكفي وحدها للحكم على قوة المؤسسة، التي يجب أن تُقاس أيضًا بدورها التنموي وتأثيرها في المجتمع، بحسب CNBC عربية.

صفقة المقايضة الكبرى

وفي ما يتعلق بالجدل حول ما يعرف بـ "صفقة المقايضة الكبرى"، شدد عز العرب على رفضه التام للفكرة بصيغتها المطروحة، لافتا إلى أن المقارنة مع التجربة الأمريكية غير دقيقة نظرا لاختلاف طبيعة الاقتصاد وعملة الاحتياطي. 

مشكلة الدين في مصر

وأكد أن مشكلة الدين في مصر لا تكمن في حجمه بقدر ما تكمن في الإيرادات العامة، مشيرا إلى أن نسبة إيرادات الدولة إلى الناتج المحلي تُعد من بين الأدنى مقارنة بالأسواق الناشئة، منوهًا إلى أن السردية الوطنية تستهدف خفض نسبة الدين للناتج المحلي لنحو 70%.

بعد جدل مبادلة الديون، ساويرس يرد على هشام عز العرب بشأن مشكلة الاقتصاد المصري

هشام عز العرب يحصد جائزة الإنجاز مدى الحياة

وعن أداء البنك التجاري الدولي، نفى عز العرب الادعاءات بأن أرباح البنوك تأتي أساسا من التعامل مع الحكومة، ولفت إلى أن نسبة القروض إلى الودائع في البنك تجاوزت 70%، ما يعكس اعتماد البنك على النشاط التجاري والتمويلي، وليس على الاستفادة من أسعار الفائدة على الدين الحكومي، متوقعا انخفاض الفائدة في مصر إلى ما بين 12% إلى 13% بنهاية 2026.

التجارى الدولى هشام عز العرب حجم الدين إيرادات الموازنة المصرية الاسواق الناشئة صفقة المقايضة الكبرى مشكلة الدين خفض نسبة الدين للناتج المحلي السردية الوطنية الاقتصاد الأمريكى خدمة الدين القطاع المصرفي

