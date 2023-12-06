حماس: لا مفاوضات أو تبادل أسرى حتى توقف الحرب وإسرائيل لم تستطع تحرير محتجز واحد إلا بشروطنا
غزة الآن، أكد أسامة حمدان القيادي في حركة حماس أنه لن تكون هناك مفاوضات أو تبادل للمحتجزين حتى يتوقف القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي، له أمس الثلاثاء، أن الحركة تحمِّل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المسؤولية الكاملة عن حياة المحتجزين الإسرائيليين وعن عرقلة إتمام صفقة التبادل.
الانتصار على حركة حماس
وأكد حمدان أنه "لا يمكن الانتصار على حركة حماس، ولا يمكن الانتصار على شعبنا الفلسطيني، ونؤكد أن نتنياهو وأركان حربه يغرقون أكثر فأكثر في مستنقع غزة".
وأضاف "لم يستطيعوا تحرير محتجز واحد إلا بشروط المقاومة، ونجدد التأكيد أنه لا تفاوض ولا تبادل إلا بوقف العدوان".
خطر القتل بالقصف الإسرائيلي
وحذر من أن المحتجزين يتعرضون لخطر القتل بالقصف الإسرائيلي، "ونتنياهو غير معني بهم ولا بعائلاتهم ولا يهتم بحياتهم".
يأتي هذا بينما حدّثت إسرائيل حصيلة المحتجزين في غزة ارتفاعًا إلى 138، وفق ما أعلنه الجيش الإسرائيلي الثلاثاء، بعدما أضافت للقائمة شخصًا كان اعتُبر منذ هجمات حماس في 7 أكتوبر في عداد المفقودين.
وأعلن مكتب نتنياهو الحصيلة المحدّثة من دون إعطاء أي تفاصيل تتعلّق بالأسير 138 أو بالآلية التي مكّنت السلطات الإسرائيلية من تحديد وضعه.
وكان مسؤولون إسرائيليون قد أعلنوا سابقًا أن حصيلة الأسرى الذين ما زالوا محتجزين في قطاع غزة تبلغ 137 شخصًا، بينهم 20 امرأة وطفلان.
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