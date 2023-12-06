الأربعاء 06 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

حماس: لا مفاوضات أو تبادل أسرى حتى توقف الحرب وإسرائيل لم تستطع تحرير محتجز واحد إلا بشروطنا

حماس، فيتو
حماس، فيتو

غزة الآن، أكد أسامة حمدان القيادي في حركة حماس أنه لن تكون هناك مفاوضات أو تبادل للمحتجزين حتى يتوقف القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، له أمس الثلاثاء،  أن الحركة تحمِّل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المسؤولية الكاملة عن حياة المحتجزين الإسرائيليين وعن عرقلة إتمام صفقة التبادل.

 

الانتصار على حركة حماس

وأكد حمدان أنه "لا يمكن الانتصار على حركة حماس، ولا يمكن الانتصار على شعبنا الفلسطيني، ونؤكد أن نتنياهو وأركان حربه يغرقون أكثر فأكثر في مستنقع غزة".

Advertisements

وأضاف "لم يستطيعوا تحرير محتجز واحد إلا بشروط المقاومة، ونجدد التأكيد أنه لا تفاوض ولا تبادل إلا بوقف العدوان".

 

خطر القتل بالقصف الإسرائيلي

وحذر من أن المحتجزين يتعرضون لخطر القتل بالقصف الإسرائيلي، "ونتنياهو غير معني بهم ولا بعائلاتهم ولا يهتم بحياتهم".

يأتي هذا بينما حدّثت إسرائيل حصيلة المحتجزين في غزة ارتفاعًا إلى 138، وفق ما أعلنه الجيش الإسرائيلي الثلاثاء، بعدما أضافت للقائمة شخصًا كان اعتُبر منذ هجمات حماس في 7 أكتوبر في عداد المفقودين.

وأعلن مكتب نتنياهو الحصيلة المحدّثة من دون إعطاء أي تفاصيل تتعلّق بالأسير 138 أو بالآلية التي مكّنت السلطات الإسرائيلية من تحديد وضعه.

وكان مسؤولون إسرائيليون قد أعلنوا سابقًا أن حصيلة الأسرى الذين ما زالوا محتجزين في قطاع غزة تبلغ 137 شخصًا، بينهم 20 امرأة وطفلان.

سامحوني مش عايزة أضايقكم، شريهان تتخذ قرارا صعبا في عيد ميلادها بسبب أحداث غزة

حماس: لا تبادل أسرى قبل انتهاء العدوان على غزة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

غزة الان حركة حماس الانتصار على حركة حماس غزة نتنياهو

مواد متعلقة

وزير الصحة: تقديم الخدمات الطبية لـ 9447  فلسطينيا من قطاع غزة حتى الآن

غزة الآن، قصف مدرسة فى مخيم النصيرات وإصابات بالمستشفى الأردنى الميداني

صحة غزة: نحن الآن في دائرة الموت بعد وصول الدبابات الإسرائيلية إلى أبواب مستشفى الشفاء

أردوغان: الدول التي تتحدث دوما عن الحريات صامتة الآن تجاه مجازر الاحتلال في غزة

الأكثر قراءة

فيديو وصور للحظة بدء الجيش الإسرائيلي ملء أنفاق غزة بالمياه

إعلام عبري يكشف الموعد الذي حددته أمريكا لإسرائيل لإنهاء الحرب على غزة (فيديو)

المصرية للاتصالات تكشف موعد عودة خدمة الإنترنت الأرضي بالكامل وتتحدث عن تعويض العملاء (فيديو)

سامحوني مش عايزة أضايقكم، شريهان تتخذ قرارا صعبا في عيد ميلادها بسبب أحداث غزة

سقوط شبكة فساد بوزارة التموين، ونيابة أمن الدولة العليا تتولى التحقيق مع مستشار الوزير

التهم طابقين كاملين، حريق هائل بـ هايبر ماركت شهير في الإسكندرية (صور)

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الثلاثاء 5-12-2023

وفاة نجل الشيخ الراحل محمد محمود الطبلاوي وشقيقه يكشف السبب

Advertisements

منوعات

المزيد

المصرية للاتصالات عن انقطاع الإنترنت: عطل مفاجئ وارد حدوثه (فيديو)

محمد صلاح يحقق رقمًا استثنائيا في الدوريات الخمسة الكبري

حراس نتنياهو يفتشون رئيس الأركان بحثا عن جهاز تسجيل قبل دخوله اجتماع الحرب

بدلة إزالة الألغام EMDS240 أحدث منتجات "الوطنية للتنمية الصناعية" بمعرض إيدكس 2023 (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر النحاس في السوق اليوم الثلاثاء 5-12-2023

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الثلاثاء 5-12-2023

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الثلاثاء 5-12-2023

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

مجازر غير مسبوقة.. 60 يوما من العدوان الإسرائيلي على غزة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء 6 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 6 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

الإفتاء توضح حكم القنوت في صلاة الفجر والرد على من يقول ببدعيته

المزيد
الجريدة الرسمية