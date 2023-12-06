الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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ثقافة وفنون

سامحوني مش عايزة أضايقكم، شريهان تتخذ قرارا صعبا في عيد ميلادها بسبب أحداث غزة

الفنانة شريهان، فيتو
الفنانة شريهان، فيتو

عيد ميلاد شريهان، أعلنت الفنانة شريهان إلغاء احتفالها بعيد ميلادها الذي يصادف اليوم الأربعاء، تضامنًا مع شهداء غزة الذين استشهدوا جراء العدوان الصهيوني الغاشم.


وكتبت الفنانة شريهان على حسابها بموقع التدوينات القصيرة "إكس"، تويتر سابقًا، منشورًا قالت فيه: "لا أريد أبدًا مضايقتكم وتحديدًا في هذا اليوم، والذي أصبح يومكم، وأشعر حَقِيقَةً بالتقصير تجاهكم جميعًا في التواصل.. ولكن.. معذرة سامحوني".

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وأضافت الفنانة  شريهان فى مجمل حديثها: "أخجل من أي أنواع الاحتفال حاليًّا ولو حتى لمجرد ساعات محدودة في هذا اليوم وهذا الوقت الصعب جدًّا على نفسي، رسائلكم جميعًا غالية لكنها في وقت صعب أعيش فيه أصعب وأقسى أيام وساعات ولحظات عُمري التي عشتها، ولن أكون سعيدة إن احتفلت سواء مع أسرتي وعائلتي الكبيرة أو أسرتي وعائلتي الصغيرة وهي أنتم محبو شريهان الشريهانيين كما تحبوا أن أقول لكم أو أتكلم معكم وأناديكم وأنا سأظل أكثر من متشرفة".


وتابعت: "سامحوني فما تبقى لي هو عدم التناقض وقلبي وعقلي الذي لا يستوعب ما يحدث في العالم، وأنفاسي الأخيرة التي سأقابل بها ربي ومعهم رفض إبادة الشعب الفلسطيني، ورفض قتل القضية الفلسطينية، ورفض ما يحدث للشعب المدني الفلسطيني في غزة بجميع فئاته، ورفض تهجيره القسري وانتهاك حقوق الإنسان، ورفض التطهير العرقي والإبادة الجماعية الشاملة للشعب الفلسطيني وأغتصاب حقوق هذا الشعب الأسطوري العظيم كان وسيبقى وإلى الأبد".

 

سامحوني

واختتمت الفنانة شريهان حديثها، قائلة: "لا يوجد عندي أمل في غير آية من آيات الله ومعجزة من معجزاته سبحانه وتعالى تنزل على الأرض في وقتنا هذا لعالمنا هذا لتنصر الحق والعدل وتلحق بالإنسان والإنسانية.. سامحوني".
 

وولدت الفنانة شريهان فى 6 ديسمبر 1964 بالقاهرة، واسمها بالكامل شريهان أحمد عبد الفتاح الشلقاني، وشريهان تعد واحدة من رواد الفن الاستعراضي المصري وأيقونة الفوازير الرمضانية خلال حقبة الثمانينات والتسعينات.

 

ولدت شريهان لعائلة مرموقة حيث والدها هو المحامي "أحمد عبد الفتاح الشلقاني" أحد أشهر اساتذة القانون المصري ووالدتها هي "عواطف محمود هاشم" سيدة أعمال وعارضة أزياء سابقة، ولديها من الإخوة كل من الراحل عازف الجيتار المصري عمر خورشيد وجيهان أرملة المعلق الرياضي فايز الزمر وهويدا زوجة المخرج كريم ضياء الدين.

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