الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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ثقافة وفنون

اللهم أجرنا في مصيبتنا، الموت يفجع مجددا الفنانة شمس البارودي بعد وفاة ابنها

الفنانة المعتزلة
الفنانة المعتزلة شمس البارودي، فيتو

أعلنت الفنانة القديرة المعتزلة شمس البارودي، وفاة زوج شقيقتها المستشار عادل حسن إسماعيل على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

 

وفاة زوج الفنانة شمس البارودي

وقالت الفنانة المعتزلة شمس البارودي على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "زوج أختي ناهد المستشار عادل حسن إسماعيل ترك حبيبي دار الفناء وذهب لدار البقاء، ينعم بإذن الله بروح وريحان ورب عنه راض غير غضبان، آخر تجمع فرحنا معا في إفطار رمضان وعيد ميلاد الغالي شريك عمري حسن، ولقاء الفرح الأكبر في أعلى جنان الخلد مع الأهل والحبيب صلى الله عليه وسلم كل منا في ميعاده".

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وأضافت: "صبرًا يا أختي فالمؤمن يقينه أننا كلنا إليه راجعون وكل من على هذه الدنيا فإن ولا يبقى إلا وجه ربنا ذو الجلال والإكرام الحمد لله الحمد لله اللهم أجرنا في مصيبتنا صبرًا صبرًا إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب".

 

وفاة ابن الفنانة شمس البارودي

ويأتي وفاة زوج شقيقة الفنانة المعتزلة شمس البارودي بعد شهور قليلة من وفاة  ابنها الأصغر عبدالله حسن، حيث رثت الفنانة شمس البارودي.

وكتبت شمس البارودي، عبر "استوري" حسابها الرسمي على "فيس بوك"،: “روح قلبي ومهجة روحي في حضن أرحم الراحمين، أسأله أن يكرمه، ويسعده، ويفرح قلبه التقي النقي، بكل ما حُرِمَ منه في دار الابتلاء، أسأله- سبحانه- أن يسكنه أعلى جنان الخلد، مع الصديقين والشهداء والصالحين”.

وأضافت: “وأن يزوجه من الحور العين، فأنت أعلم يا الله أنه يستحقها، الطيب الحنون الكريم الزاهد، صاحب البصيرة الثاقبة منذ طفولته، وكأنه- سبحانه- كان يعده لهذا اللقاء”.

وتوفي عبدالله حسن يوسف، يوم السبت الموافق 30 يوليو، عن عمر ناهز 35 عامًا، غرقًا في أحد الشواطئ بالساحل الشمالي.

 

وأكدت الفنانة نهال عنبر، عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية فى تصريحات إعلامية أنها تلقت خبر وفاة عبدالله نجل الفنان حسن يوسف.

بينما قال أحمد سلامة، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية فى تصريحات إعلامية، إن الراحل نجل الفنان حسن يوسف، توفي في إحدى قرى الساحل الشمالي، ونُقل جثمانه إلى مستشفى العلمين.

وأنجب الفنان حسن يوسف أربعة أبناء من الفنانة المعتزلة شمس البارودي، هم: ناريمان ومحمود، وعمر، وعبد الله.

 

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شمس البارودي المستشار عادل حسن إسماعيل

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