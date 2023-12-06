الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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صحة ومرأة

أثبت فعاليته على الفئران، لقاح خارق لعلاج التوحد، وهذا ما اكتشفه العلماء

علاج خارق لمرض التوحد،
علاج خارق لمرض التوحد، فيتو

طور علماء صينيون “لقاحًا خارقًا” من شأنه أن يُعالج مرض التوحد، لكنهم أجروا تجاربهم لهذا اللقاح على الفئران حتى الآن، وأعطت نتائج إيجابية جيدة وغير متوقعة، وهو ما يمنح أملًا كبيرًا في أن يتمكنوا من تطبيق العلاج على البشر قريبًا.


وبحسب المعلومات التي نشرتها صحيفة ديلي ميل البريطانية، فقد تم استخدام الحُقن المبتكرة حتى الآن على الفئران فقط، لكن الباحثين قالوا إن الأدلة التي توصلوا إليها تشير إلى أنه من الممكن استخدامها لمساعدة البشر الذين يُعانون من مرض التوحّد.

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وقام علماء في شنجهاي بحقن الفئران بأداة تحرير الجينات التي غيرت طفرة معينة في الحمض النووي المرتبط بأعراض التوحد.


والفئران ذات الخاصية الجينية التي تم إعطاؤها الحقنة، شهدت انعكاسًا كاملًا لمشاكلها السلوكية والاجتماعية.


ونجح العلماء بربط اضطراب طيف التوحد (ASD) بطفرة في جين يُدعى (MEF2C)، وهو الجين الذي يُسبّب الخلل فيه مشاكل في عمليات النمو الحاسمة في الدماغ.


وعلى الرغم من أن العلماء، وهم من كلية الطب بجامعة شنجهاي جياو تونج وجامعة فودان في شنغهاي، ركزوا على جين واحد، إلا أنهم حذروا من أنه من المحتمل أن تكون هناك طفرات جينية متورطة في تطور مرض التوحد.


واختار هؤلاء العلماء التركيز على جين واحد يسمى (MEF2C) لأن الأطفال الذين يعانون من طفرات أو عمليات حذف فيه والذين يعيشون في الصين وكوريا من المعروف أنهم أكثر عرضة من غيرهم لتشخيص هذا الاضطراب.


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