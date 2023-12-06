ميدو يحذر من كارثة حال عودة فتوح إلى الزمالك ويكشف موقف فيتوريا النهائي لضم اللاعب للفراعنة

منتخب مصر، كشف الإعلامي أحمد حسام ميدو، عن مفاجأة بشأن انضمام أحمد فتوح، لاعب الزمالك، إلى معسكر الفراعنة القادم.

وقال ميدو في تصريحات تلفزيونية: "هناك من يحارب لحل أزمة أحمد فتوح مع الزمالك خلال الفترة الحالية، وهذه المحاولات تأتي لأن روي فيتوريا سيضم أحمد فتوح للمنتخب أيًّا كان موقفه مع الزمالك".

وواصل ميدو تصريحاته قائلًا: "فيتوريا قال (ماليش دعوة وهاخده).. ولاعبو الزمالك (مستريحين) في عدم وجود فتوح مع الفريق حاليًّا، ويشعرون أن الأمور تسير بدون أزمات".

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وأكد أحمد حسام ميدو خلال تصريحاته أن عودة أحمد فتوح، لاعب الأبيض إلى صفوف الفريق مُجددًا، ستعيد الزمالك إلى التراجع من جديد.



وتابع: "لاعبو الزمالك يشعرون بالراحة في ابتعاد أحمد فتوح عن الفريق، ويشعرون أن الأمور تسير بشكل هادئ، وبلا أزمات".



وأكمل: "أحمد فتوح (محدش بيسوق دماغه)، ووكيله أحمد يحيى مظلوم في هذا الملف، وأؤكد لكم أن اللحظة التي سيعود فيها أحمد فتوح لارتداء قميص الزمالك والمشاركة في المباريات، هي اللحظة التي سيبدأ فيها منحنى الزمالك للهبوط، وترابط الجماهير الموجود حاليًا لن يستمر حينها".



وأتم أحمد حسام تصريحاته قائلًا: "المخرج من هذه الأزمة هي أن يجدد فتوح عقده مع الزمالك ويخرج على سبيل الإعارة بعدها، وحينها سيضمن المشاركة في المباريات، والتواجد مع منتخب مصر".

ويستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، خلال الفترة الحالية للمشاركة في بطولة أمم أفريقيا للكبار “كوت ديفوار 2024” التي تقام في الفترة 13 يناير إلى 11 فبراير المقبلين، بمشاركة 24 منتخبا إفريقيا.

وأغلق البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الوطني، صفحة التصفيات المؤهلة للمونديال، وسيبدأ خلال الأيام القادمة فتح صفحة جديدة وهي التحضير لبطولة أمم إفريقيا للكبار “كوت ديفوار 2024”.

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موعد مباراة منتخب مصر ضد موزمبيق

منتخب مصر الأول لكرة القدم، سيقص شريط مبارياته في بطولة أمم أفريقيا بكوت ديفوار، أمام منتخب موزمبيق يوم 14 يناير المقبل، على ملعب فيلكس بوانيه في مدينة أبيدجان في الجولة الأولى لحساب المجموعة الثانية بدور المجموعات بكان 2024.

روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، فيتو

موعد ومكان بطولة أمم إفريقيا للكبار

وكان أكد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، في بيان رسمي عن مواعيد بطولة كأس أمم إفريقيا التي تستضيفها كوت ديفوار خلال الفترة من 13 يناير إلى 11 فبراير من العام المقبل 2024.

ومن المقرر أن تقام المباراة الافتتاحية يوم السبت 13 يناير 2024 على ملعب الحسن واتارا في العاصمة الإيفوارية، أبيدجان، فيما تختتم البطولة التي تستمر أربعة أسابيع، والتي تضم أفضل 24 منتخبًا إفريقيا، يوم الأحد 11 فبراير 2024.

مجموعة مصر في بطولة أمم إفريقيا

وأسفرت قرعة بطولة كأس الأمم الإفريقية عن وقوع منتخب مصر مع غانا والرأس الأخضر وموزمبيق ضمن منافسات المجموعة الثانية، وذلك قبل نسخة كوت ديفوار المقرر أن تنطلق 13 يناير وتختتم 11 فبراير 2024.

موعد إرسال القائمة النهائية لمنتخب مصر

وحدد خطاب الكاف موعد إرسال القائمة النهائية للمنتخبات المشاركة في بطولة أمم أفريقيا للكبار، ليتم إرسالها بحد أقصى يوم 3 يناير، على أن تضم 23 لاعبًا، ويجوز زيادة هذا العدد إلى 27 لاعبًا يتم اصطحابهم إلى كوت ديفوار، بشرط أن يتحمل الاتحاد المصري لكرة القدم نفقات سفر أي لاعب فوق الـ23 لاعبا الذين حددتهم لائحة البطولة.

وحذر الكاف من إدراج إسم أي لاعب فوق الـ23 لاعبًا بدلًا من أحد إداريي الفريق أعضاء البعثة، وسيعاقب الفريق الذي يرتكب هذه المخالفة بغرامة مالية.

موعد المباراة الودية بمعسكر يناير

حدد البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، موعد المباراة الودية التي سيخوضها الفراعنة أمام أحد المنتخبات الأفريقية، في ختام تحضيراته لخوض منافسات بطولة أمم أفريقيا للكبار (كوت ديفوار 2024).

وقرر فيتوريا إقامة المباراة الودية لمنتخب مصر أحد يومي 7 أو 8 يناير، أي بعد انطلاق معسكر الفريق بستة أيام، على أن يسافر الفريق بعدها مباشرة إلى كوت ديفوار استعدادا لبطولة أمم أفريقيا.