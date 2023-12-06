التهم طابقين كاملين، حريق هائل بـ هايبر ماركت شهير في الإسكندرية (صور)

نشب حريق هائل بـ "هايبر ماركت" شهير بشارع محمد نجيب بمنطقة سيدي بشر بحي المنتزه أول شرق الإسكندرية.

والتهم الحريق طابقي الهايبر وكافة محتويات الهايبر من بضاعة، قبل أن تتمكن قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الإسكندرية من السيطرة عليه قبل امتداده إلى باقي العقار الموجود فيه، دون خسائر في الأرواح أو إصابات بشرية.

تلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من قسم شرطة المنتزه أول، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق هائل بهايبر ماركت الحسين بميدان شارع محمد نجيب بمنطقة سيدي بشر، وانتقل ضباط القسم وقوات الحماية المدنية رفقة سيارات الإطفاء والإسعاف إلى موقع البلاغ.

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وتبين من الفحص نشوب حريق بهايبر ماركت الحسين مكون من طابقين أسفل عقار بالشارع المشار إليه، ما أسفر عن تفحمه وتصاعد ألسنة النيران والدخان لطابقين وجزء من الطابق الثالث.



تم إخماد الحريق والنيران ومنع امتدادها إلى المحال المجاورة، فيما يجري التأكد من وجود إصابات جراء الحريق من عدمه.



تحرر المحضر بقسم شرطة المنتزه أول، وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق.