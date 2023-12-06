الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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منوعات

الصفع مقابل المال ورسوم إضافية لاحمرار الخدود، مطعم يقدم أغرب خدمة في العالم (فيديو)

مطعم يقدم أغرب خدمة
مطعم يقدم أغرب خدمة في العالم، فيتو

في واقعة لم يشهدها العالم من قبل، أقدم أحد المطاعم اليابانية على تقديم أغرب خدمة في العالم، تتمثل في قيام موظفي المطعم بصفع الزبائن على وجوههم قبل تقديم الوجبات لهم.

 

ترحيب قاسي

وقالت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، أصبح الكثير من اليابانيين يفضلون التوجه إلى مطعم "شاتشيهوكو يا" في مدينة ناجويا، على الساحل الجنوبي لليابان، حيث يقدم المطعم وجباته مع "جانب من الترحيب القاسي"، وذلك من خلال دفع الزبائن المال لموظفي الاستقبال مقابل قيام الموظفين بصفع الزبائن على وجوههم.

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وتقدم موظفات المطعم هذه التجربة الغريبة، وهن يرتدين الكيمونو الذهبي ويضربن الزبائن مرارًا وتكرارًا ويحصلن على 300 ين (1.60 جنيه إسترليني) مقابل الخدمة.

وبدأت هذه الخدمة الغريبة بسبب تباطؤ أعمال المطعم ونشاطه عند افتتاحه عام 2012، وعندها فكر الموظفون في هذه التجربة التي نجحت، وأسهمت في تنشيط أعمال المطعم، بعدما جذبت عددًا متزايدًا من الزبائن اليابانيين والسياح الأجانب الراغبين في تجربة هذه التجربة المؤلمة.

 

موظفات مخصصات للصفع

في البداية، كانت عملية الصفع تتم عند الطلب بواسطة أحد أعضاء فريق المطعم، ولكن مع الزيادة في الطلب، قررت الإدارة توظيف عدة فتيات مستعدات لتوجيه بعض الصفعات، وحتى بدأت في فرض رسوم بقيمة 100 ين ياباني (90 سنتًا) مقابل كل صفعة.

وحسب تقارير لوسائل إعلام محلية، يجب على العملاء الذين يريدون أن يقوم موظف معين بتحويل خدودهم إلى اللون الأحمر أن يدفعوا رسومًا إضافية قدرها 500 ين (2.70 جنيه إسترليني).

وقد نشر موقع " Japan Money Saving Site" الصيني، المتخصص بتقديم النصائح في السفر والرحلات، تقريرًا حديثًا حول خدمة الصفع الغريبة، مؤكدًا أن هذه الخدمة منتشرة بين الرجال والنساء اليابانيين، وكذلك بين السياح الأجانب المتشوقين للتجربة.

 

انتهاء الخدمة

وحسب الموقع الصيني، قرر المطعم في وقت ما التوقف عن هذه الخدمة المثيرة والتركيز على الخدمات الاعتيادية، ففي الشهر الماضي، أصدر المطعم إعلانًا على موقع "إكس"، حث فيه الناس على عدم الحضور لتلقي الصفعات.

وعلق الموقع الصيني قائلًا: "يؤسفنا أن المتشوقين لصفع وجوههم سيخيب أملهم ولن يحصلوا عليها".

 

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مطعم شاتشيهوكو يا مدينة ناجويا صفع الزبائن الكيمونو الذهبي الزبائن اليابانيين

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