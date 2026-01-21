الأربعاء 21 يناير 2026
بدون راحة، بيراميدز يبدأ استعداداته لمواجهة بطل المغرب في دوري أبطال أفريقيا (صور)

تدريب بيراميدز
تدريب بيراميدز
خاض فريق نادي بيراميدز مرانا ظهر اليوم بالدفاع الجوي استعدادا لمواجهة نهضة بركان المغربي في إطار مباريات دوري أبطال أفريقيا.

ورفض الكرواتي يورتشيتش المدير الفني منح لاعبيه راحة اليوم بعد تخطي عقبة الجونة في كأس مصر أمس الثلاثاء نظرا لضيق الوقت.

وخاض اللاعبون الذين شاركوا بمباراة الأمس مرانا استشفائيا، في حين أدى الباقون مرانا عاديا.

ويستعد الفريق لمغادرة القاهرة بعد قليل متجها إلى المغرب.

موعد مباراة نهضة بركان وبيراميدز

ويحل بيراميدز ضيفا على نهضة بركان المغربي في التاسعة من مساء يوم السبت 24 يناير الجاري، على الملعب البلدي بمدينة بركان في ثالث جولات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

طاقم تحكيم مباراة نهضة بركان وبيراميدز

وتقرر أن يدير المباراة طاقم حكام من الكونغو الديموقراطية بقيادة الحكم يانيك مالالا كابانجا، ويعاونه مواطنوه سيبوتو بلاسي المساعد الأول، وكولا ماتالالا المساعد الثاني، والحكم الرابع بيير كابينجو.

ويراقب المباراة كلود ماهونو من بنين، ويراقب أداء الحكام موزينحا جاكس من جمهورية الكونغو، والمنسق العام علي جيلاني من ليبيا، والمنسق الإعلامي أنس عزام من المغرب، والمنسق الأمني رشيد مدجيبا من الجزائر، ومنسق حقوق البث أيمن زيزي من المغرب.

موعد مباراة بيراميدز ونهضة بركان في دوري أبطال أفريقيا


وفي الجولة الرابعة يحل نهضة بركان ضيفا على نادي بيراميدز باستاد الدفاع الجوي بالقاهرة يوم 1 فبراير المقبل.

موعد مباراة بيراميدز وريفرز يونايتد في دوري أبطال أفريقيا


وفي الجولة الخامسة يحل بيراميدز ضيفا على نظيره ريفرز يونايتد النيجيري يوم 8 فبراير المقبل، على استاد جودسويل أكاكبا في مدينة أويو بنيجيريا.

يذكر أن نادي بيراميدز يمتلك 6 نقاط بعد الفوز في الجولتين الأولى والثانية على ريفرز يونايتد بطل نيجيريا، وباور ديناموز بطل زامبيا.

الجريدة الرسمية